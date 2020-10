Con 'ejército de abogados”, PRI busca 'verdad histórica” de elección en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Guillermo Dowell Delgado, anunció que con “un ejército de 650 abogados” analizarán las elecciones, pues no les “cuadran” las cuentas de los resultados de la contienda electoral del domingo, con los de las encuestas que pidieron durante toda la campaña. Sin embargo, el candidato priista Enrique Serrano Escobar, quien fue postulado también por los partidos PVEM, PT y Panal, reconoció que los números no le favorecen y son irreversibles, y reconoció la victoria del candidato panista Javier Corral Jurado. Serrano adelantó que no regresará a la alcaldía, como sí lo hizo hoy al ayuntamiento de Delicias el aspirante por el PRD, Jaime Beltrán del Río, quien renunció al PAN cuando vio que no iba a ser el candidato y fue postulado por los perredistas. Con una participación ciudadana histórica, que alcanzó casi 50% de electores y en algunos municipios hasta 80%, Javier Corral ganó la gubernatura y su partido tendrá mayoría en el Congreso y la mayoría de los municipios más grandes de la entidad. En la capital y en Cuauhtémoc los panistas se llevaron “carro completo”, y también en municipios como Gran Morelos, donde nunca habían ganado. Serrano agradeció a militancia y a los chihuahuenses que confiaron en su proyecto, y anunció que no regresará a la alcaldía de Juárez porque considera que entorpecería el buen trabajo que ha realizado el alcalde Javier González Mocken, pero sí llevará a cabo un recorrido por todo el estado para agradecer a quienes apoyaron su proyecto y felicitar a los priistas ganadores. Por su parte, Dowell Delgado insistió en que todas las encuestas los colocaban arriba de Corral con entre 6 y 7 puntos, que representan entre 150 y 200 mil votos, por lo que solicitarán que se analice e investigue, no para desprestigiar el proceso, sino para conocer la "verdad histórica" de estos comicios en que fueron derrotados. "La salida de ayer (para festejar el triunfo) fue con responsabilidad (...) vamos a cuidar los proceso legales que marca la legislación electoral, las etapas, la revisión y cómputo de elecciones de diputados, síndicos, ayuntamientos para buscar la verdad histórica de esta gran diferencia entre encuestadoras y los resultados", explicó. Luego justificó que ellos no hicieron campañas basadas en mensajes de odio y venganza; por el contrario, dijo que la campaña de Serrano fue de propuestas, positiva, pero no les favorecieron los resultados y los atribuyen a una de dos situaciones: que la gente ya no confía en las encuestas para responder o existe algo debajo de los resultados de la votación, "no queremos sembrar dudas, sino puntualizar". Por ejemplo, dijo, militantes priistas fueron asaltados para arrebatarles las actas, encontraron gente promoviendo el voto y hubo militantes de otros partidos metiéndose a las casas de priistas en Nuevo Casas Grandes, aseguró. En el caso de Juárez, les pareció extraño que tardaron alrededor de tres horas en llegar los paquetes de las casillas a la Asamblea Municipal Electoral, por lo que pedirán revisar las causas. Sin embargo, las denuncias que hubo fue la detención sin justificación de tres periodistas y seis funcionarios de la Asamblea Municipal Electoral de Nuevo Casas Grandes, porque presuntamente intentaron ingresar a una casilla por la fuerza. El alcalde Rodolfo Soltero se negó a liberarlos luego de que mediaron varias autoridades y los retuvo sin justificación, los liberó paulatinamente hasta que intervino gobierno de estado. También fue agredido el coordinador de los representantes de casilla, Fernando Turati Muñoz, quien es médico y presentó golpes en la cabeza y en el cuerpo que le impiden trabajar durante varios días. De los 14 jóvenes detenidos por la agresión, ya que él acusó que fueron alrededor de 15 quienes lo agredieron con bates y piedras, siete ya quedaron en libertad y el juez no le había permitido identificarlos, y fue hasta hoy que se enteró que sólo tienen detenidos a la mitad de los agresores. Dowell reconoció que sólo llevaban ganadas hasta ayer en la tarde seis diputaciones, pero enfatizó en que tendrán que defender el gobierno de César Duarte, porque pocos como éste han dado resultados en seguridad, empleo, educación y salud, mientras que aseveró que no hay división en su partido. "Vamos a empezar un proceso de reflexión" ofreció para luego asegurar que los independientes simplemente “no prendieron”, salvo Juárez y Parral, donde también pedirán revisar lo que sucedió. El presidente del Instituto Estatal Electoral, Arturo Meraz González, dio a conocer esta noche que en la entidad se rompió el récord de ciudadanos que salieron a ejercer su voto, pues en el último proceso fue de 39.39%, y este año, de 48.6%, lo que, acotó, les deja una gran satisfacción, y enseguida aseguró que la contienda se realizó en paz.