PRI se niega a reconocer triunfo de AN en Aguascalientes; evalúa impugnación

AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- Con el argumento de que el Programa de Resultados Preliminares (PREP) no contabilizó 17% de las actas, la coalición “Aguascalientes Grande y para Todos” adelantó que esperará al cómputo final, el próximo domingo 12, para decidir si impugna la elección en el estado. “El PREP es solamente un resultado preliminar, como su nombre lo dice, y no quiere decir que tenga el 100% de las actas ya revisadas y analizadas”, destacó en rueda de prensa la presidenta del PRI en la entidad, Norma Esparza. Según los avances del PREP, el panista Martín Orozco Sandoval obtuvo una ventaja de dos puntos porcentuales sobre la candidata de la coalición PRI-PVEM-PT-Nueva Alianza, Lorena Martínez. Abel Martínez, delegado del CEN del PRI en la entidad, explicó que aún falta por contabilizar 17% de las actas, y adelantó que será hasta el domingo 12 cuando ese partido político y sus aliados determinen la acción a seguir, entre las que podría estar la impugnación de la elección. “Por lo pronto sí queremos ser muy claros en que no hay un resultado final, no se ha contabilizado el 100% de las actas. Hay procesos en que la propia ley determina. El día miércoles serán los cómputos distritales y los cómputos municipales, y posteriormente, el día domingo, se hará el cómputo estatal”. Antes, el candidato panista Martín Orozco llamó al PRI a aceptar la derrota y sumarse a su proyecto de gobierno. “Ojalá que le demos vuelta a la página y sigamos construyendo un Aguascalientes terso. Tiene todo el derecho a los procedimientos jurídicos. Pero en la parte política y social, ojalá se le dé vuelta a la página. Hay una diferencia que no va a tumbarse, y yo creo que el tema es mucho más Aguascalientes que un proceso o un escándalo mediático que no va a tener buen fin en los tribunales electorales”, subrayó. De acuerdo con el PREP, en los comicios de ayer el PAN aventajó al PRI en la contienda para la gubernatura y refrendó su mandato en los municipios de Jesús María, Calvillo y Aguascalientes, a los que se sumó San José de Gracia. Los panistas también lograron 11 de las 18 diputaciones en disputa. Por su parte, la coalición PRI-PVEM-PT-Nueva Alianza ganó los municipios de Asientos, Rincón de Romos y el Llano. Y sin aliados el PRI logró retener el ayuntamiento de San Francisco de los Romo; el PVEM, sin alianza, ganó el municipio de Tepezalá, el PRD se hizo del de Pabellón de Arteaga y el candidato independiente Juan Manuel Villalpando Adame logró el triunfo en el municipio de Cosío. (Manuel Appedini)