Exesposa de Fox cuestiona a Quadri: ¿qué van a hacer con los hijos de Marta Sahagún?

MÉXICO, D.F. (apro).- La exesposa del expresidente Vicente Fox, Lilian de la Concha, acusó a Fernando Bribiesca Sahagún, candidato a diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), de agredirla verbalmente. De acuerdo con declaraciones que De la Concha hizo a esta agencia, el hijo de Marta Sahagún dijo al candidato presidencial de esa fuerza política, Gabriel Quadri: “Esta puta es la exesposa de Vicente Fox”. Los hechos ocurrieron luego de concluido el IV Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, celebrado en el Hotel Camino Real de Polanco, donde De la Concha se presentó directamente con Quadri: “Soy la exesposa de Vicente Fox”. Instantes después, increpó al candidato y le preguntó: “¿Qué van a hacer con Elba Esther? ¿Qué van a hacer con los hijos de Martha Sahagún?”. El abanderado del partido fundado por la líder magisterial se limitó a contestar que los sindicatos son libres de elegir a sus dirigentes gremiales. No satisfecha con la respuesta, De la Concha le espetó: “Tú perteneces a un sindicato, perteneces a Elba Esther, hombre”. Gabriel Quadri empezó a caminar hacia la salida del hotel, tratando de evitar a la exesposa del guanajuatense, e insistió que no pertenecía al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). “No, yo no pertenezco a ningún sindicato”, dijo, pero no convenció. Cuando Lilian de la Concha estaba ya lejos del candidato presidencial, el presidente del Panal, Luis Castro Obregón, lanzó irónico: “Las exesposas son para siempre”. Pero no todo acabó ahí. Quadri se refirió al caso Atenco y, una vez más, salió en defensa de Enrique Peña Nieto, quien gobernaba el Estado de México cuando se dio el conflicto en esa localidad, en mayo de 2006. Afirmó que las protestas como las surgidas en Atenco deben ser sofocadas con la fuerza pública, ya que “pretenden manipular a las autoridades y al estado de Derecho”. Añadió: “Por encima de todo están los intereses de los ciudadanos y el futuro de México. Y si alguien o algunos intentan atropellar los derechos y los intereses de todos, chantajeando, extorsionando físicamente al país, yo creo que el Estado debe de aplicar la fuerza legítima con pleno respeto de los derechos humanos”. Quadri agregó que no sólo justifica el uso de la policía, también demandó del Estado “la defensa del interés público por encima de todo”. Insistió: “Un Estado que renuncia a utilizar la fuerza legitima del Estado, en contra de quienes atentan contra el interés público, las libertades, me parece que es un Estado fáctico”, señaló. El pasado jueves 17, en Mérida, Yucatán, Gabriel Quadri también exculpó a Peña Nieto por el conflicto en Atenco, y responsabilizó del caso al panista Vicente Fox. En un encuentro con estudiantes del Centro Educativo Latinoamericano, el aspirante presidencial respondió a una pregunta sobre la responsabilidad del mexiquense y aseguró que el culpable de que detonara el conflicto fue el expresidente Fox Quesada. Expuso que “el gobierno de Fox cometió errores gravísimos en el tratamiento de este problema”, pues quiso expropiar las tierras donde se pretendía construir el nuevo aeropuerto, en lugar de pagar a los dueños su valor comercial, acto que encendió la indignación social en el municipio mexiquense. Opinó que el gobierno del guanajuatense debió haber hecho socios del aeropuerto a los ejidatarios a los que pretendía afectar, además de darles concesiones de taxis y comercios para que ellos se desarrollaran. “Eso no lo hizo el gobierno de Fox, lo hizo de manera atropellada, de manera estúpida, con una gran impericia política, y Fox tuvo la culpa de haber encendido esta protesta social”, acusó en esa ocasión. Enseguida exculpó del caso a Peña Nieto, de quien dijo que como gobernador se vio obligado a usar la fuerza pública para controlar el estallido de violencia que generaron las protestas. “Si hubo que aplicar la ley, hay que aplicarla. Ahora, si hubo excesos en la aplicación de la ley, hay que reprobarlo también, es un tema bastante complejo”, atajó. Luego justificó: “Probablemente hubo excesos y tiene que hacerse responsable él o alguien, creo que eso ya fue juzgado, y los policías que cometieron exceso a los derechos humanos fueron procesados”.