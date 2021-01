Médico argentino renuncia por la irresponsabilidad de la gente ante el covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes e irresponsables que no saben que esto es grave y serio”, sentenció el médico argentino Marcelo Lemus, de 64 años, quien renunció a su guardia en el Hospital San José Colón, en Entre Ríos, en Argentina.

“Yo acabo de renunciar a la guardia. Se lo acabo de comunicar al director. Esto se está convirtiendo en un lío que va a terminar en un caos si la gente no entiende, que si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y los adolescentes va a terminar en algo mucho peor”, indicó en el video de 1:46 minutos, difundido en redes sociales.

“Empezó el gobierno a restringir nuevamente, pero ese no es el tema. La gente se sigue juntando, no tienen consciencia de lo que está pasando y la gente de salud ya está cansada. Yo soy uno de tantos. Han muerto cantidad de médicos, enfermeras, mucamas y personal relacionado con la salud, por dar todo, para que ahora dejen de cuidarse en el peor momento”, señaló el galeno con 40 años de trayectoria.

Asimismo, responsabilizó a las autoridades nacionales que no saben qué hacer con la pandemia “y así no se puede trabajar”, indicó. Agregó que quizá como él haya muchos y otros no quieren decirlo, pero él no quiso quedarse callado y ser cómplice, dijo, de este desastre.

“Estoy de guardia en el hospital, son las 3 de la tarde. Desde las 8 de la mañana hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de covid-19, más las urgencias, más las necesidades del diario, toda la población está consciente de que es el único medio de atención al público, donde la mayoría de la población no tiene cobertura social y acude al hospital”, inició su discurso en redes sociales.

En entrevista radiofónica para AM 50 La Primera, el doctor comentó que un día vio que llegó un colectivo con 50 chicos egresados caminando todos juntos. “Esos son los que tenemos que atender nosotros después”, señaló, y criticó que la desbandada se dio cuando abrieron el turismo y las flexibilizaciones de las medidas sanitarias.

Hasta el domingo 10 de enero, en esa provincia se habían reportado 33 mil 541 infectados y 615 muertos por Covid-19, de acuerdo a medios locales.