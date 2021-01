EU alerta de posible intoxicación por usar gel antibacterial hecho en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), emitió una alerta de importación para todos los desinfectantes de manos a base de alcohol provenientes de México.

La FDA detalló que, luego de analizar las muestras de desinfectantes provenientes de México, que el 84% no cumplía sus regulaciones y más de la mitad contenían ingredientes tóxicos como metanol y 1-propanol en niveles peligrosos.

En un comunicado, el organismo explicó que durante la pandemia de covid-19 ha visto un rápido incremento de productos desinfectantes de manos provenientes de México que contienen etanol (alcohol etílico) pero que dieron positivo por contaminación con metanol.

El metanol o alcohol de madera, agregó, es una sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe a través de la piel y puede ser mortal cuando se ingiere, por lo que no es un ingrediente aceptable en los desinfectantes de manos y medicamentos.

Algunos de los eventos adversos por su uso son ceguera, complicaciones cardíacas y del sistema nervioso central, hospitalizaciones y la muerte; mientras que la exposición al metanol puede provocar náuseas, vómitos, dolor de cabeza, visión borrosa, ceguera permanente, convulsiones, coma, daño permanente del sistema nervioso o la muerte.

“No se tolerará la disponibilidad de productos de mala calidad con ingredientes peligrosos e inaceptables", declaró Judy McMeekin, subcomisionada de Asuntos Regulatorios de la FDA.

La agencia resaltó que la existencia de desinfectantes de manos contaminados con metanol es un problema de seguridad grave y aclaró que debido a la alerta de importación los desinfectantes provenientes de México están sujetos a un mayor escrutinio y el personal de la organización puede detener su envío a Estados Unidos.

También recordó a los fabricantes, distribuidores, re empacadores e importadores que son responsables de la calidad de sus productos, e instó a los fabricantes a probar sus materias primas para asegurarse de que cumplen con las especificaciones de etiquetado y están libres de contaminación dañina.

La lista de los desinfectantes con ingredientes peligrosos que fueron identificados por la FDA se puede consultar en la siguiente liga: FDA updates on hand sanitizers consumers should not use | FDA