Rusia alerta de una escalada de tensiones con la OTAN, pide "garantías de seguridad"

MADRID. (EUROPA PRESS) -El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Riabkov, ha alertado este lunes de un posible aumento de la tensión con la OTAN y ha pedido "garantías de seguridad" a la alianza dado que una confrontación podría "sacudir al mundo".

"La falta de progreso en la resolución político-diplomática de este problema llevará a una respuesta militar de Rusia (...) y habrá una nueva ola de confrontación", ha dicho Riabkov en declaraciones a la agencia de noticias Sputnik.

Riabkov responde así a la petición del presidente ruso, Vladimir Putin, que tras un encuentro con varios altos cargos, ha solicitado al ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, que logre reducir la tensión con la comunidad internacional para evitar conflictos en las fronteras occidentales del país. En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de lograr garantías "creíbles y duraderas" en materia de seguridad.

El viceministro ruso ha recordado a su vez que Moscú ha retrasado el despliegue de misiles de medio y corto alcance después de que Estados Unidos rompiera el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) en agosto de 2019. "Hoy por hoy no tenemos desplegados esos misiles e instamos a la OTAN y a Estados Unidos a sumarse a la moratoria", ha indicado.

Sin embargo, los países miembro de la OTAN han rechazado por el momento sumarse a dicha moratoria y han dejado la puerta abierta a un despliegue de misiles de estas características en Europa. Riabkov ha abogado por establecer un diálogo para resolver el asunto. "Vamos a centrarnos en la labor con los estadounidenses (...) lo cual es lógico debido a su rol de liderazgo en la alianza", ha sostenido.

El Gobierno ruso ha acusado a Estados Unidos de aferrarse a la idea de que Rusia estaría supuestamente preparándose para invadir Ucrania, algo que según Moscú "no tiene sentido".

"Estados Unidos no tiene derecho político ni moral para pedirnos cuentas sobre lo que estamos haciendo en nuestro territorio", ha insistido Riabkov, que ha afirmado que esta idea "no existe ni puede existir".

Así, ha lamentado que Moscú ya no confíe en la OTAN, especialmente en cuestiones armamentísticas. "Las afirmaciones de que la OTAN no tiene intenciones de desplegar misiles de ese tipo con capacidad nuclear no nos convencen de nada. Ya no confiamos en la OTAN porque muchas veces nos han dicho una cosa, pasado mañana otra y un año después otra", ha indicado.

Por ello, ha expresado, una de las causas por las que Rusia exige garantías contra la extensión de la OTAN hacia sus fronteras se debe a que "todas las promesas del bloque han sido echadas por tierra".

"Los aliados de la OTAN actúan de manera que les resulte provechosa a ellos. sin contar con los intereses de nuestra seguridad nacional. Por esta razón ya no jugamos estos juegos ni confiamos en la Alianza Atlántica", ha remarcado.

Putin ha recalcado en varias ocasiones que las tropas rusas se encuentran en territorio ruso y que no amenazan a nadie. Las acusaciones sobre la posible invasión de Ucrania han sido rechazadas en varias ocasiones por las autoridades rusas, que han advertido de que dichas declaraciones son utilizadas para desplegar un mayor número de tropas de la OTAN e sus fronteras.

Cuestiones diplomáticas

Por otra parte, el viceministro ha informado de que Rusia ha enviado más de 500 notas a Estados Unidos en las que exige la devolución de las "propiedades diplomáticas" como primer paso para "permitir el acceso a las mismas".

"La cantidad de notas diplomáticas que nuestra Embajada en Washington ha enviado al Departamento de Estado ya ha superado las 500", ha recordado. Dichas notas son enviadas cada dos semanas y, tal y como ha confirmado, el Gobierno ruso está dispuesto a "seguir enviándolas".

"Es una manera de subrayar cuánto nos preocupamos y alarmamos por esta absolutamente insoportable situación y hasta qué punto los argumentos estadounidenses son para nosotros inaceptables", ha matizado Riabkov.

Según el diplomático, Putin volvió a plantear esta cuestión a su homólogo estadounidense, Joe Biden, en su última conversación el pasado 7 de diciembre. "En su conversación telefónica, el presidente de Rusia de una forma muy dura planteó esta cuestión a Biden. Y la propia manera de plantearlo, estoy seguro, llamó la atención de forma adicional sobre el asunto", ha apuntado.

Sin embargo, los presidentes de ambos países no habrían llegado a un acuerdo por el momento sobre estas cuestiones diplomáticas. "Esperamos que, como primer paso, les proporcionen acceso a nuestros equipos operativos o, simplemente, a los diplomáticos. (...) Pero esto no significa que estemos satisfechos con esto. Necesitamos recuperar esta propiedad. Su incautación es completamente ilegal, no encaja en ningún canon", ha dicho.