Muere niño de 11 años por la tormenta invernal en Texas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cristian Pavón Piñeda, de 11 años, falleció el martes 16 de febrero, a consecuencia del incesante e intenso frío en la ciudad de Conroe, Texas, Estados Unidos, confirmó Juan Flores, representante de la Fundación 15 de septiembre.

Flores comentó que la familia Pavón Piñeda llegó a Estados Unidos hace dos años, atravesando la frontera.

“Los familiares están preocupados porque no tienen recursos para repatriar el cuerpo”, señaló y clamó ayuda para trasladar el cuerpo y sepultarlo en Honduras. El cuerpo del menor permanece en una morgue local de Texas.

La madre del menor, María Piñeda Guzmán, relató que el niño que recientemente había llegado de Honduras dormía en la casa móvil donde llevaba durmiendo por dos noches y amaneció muerto por las bajas temperaturas. Esperan los resultados de la autopsia.

“Temprano estuvimos afuera, le tomé fotos, todo bien. Estuvimos jugando por la noche, nunca me imaginé que esto iba a pasar”, dijo a Univisión Noticias.

Cuando Cristian se fue a dormir, el termómetro marcaba los 12 grados Fahrenheit (-11 grados centígrados) en Houston. No tenían electricidad y, por ende, tampoco calefacción.

La señora lo acomodó a un niño de 3 años junto a Cristian y al amanecer, él ya no tenía signos vitales.

“Él estaba bien. Jamás me imaginé esto. Creemos que por el frío porque estaba todo bien. Él cenó, jugó y se acostó. Me dijo: ‘ya me voy a dormir’.”

Espera que después de la autopsia, su hijo pueda ser repatriado a Honduras donde pueda descansar junto con sus abuelos.

“Mi deseo era seguir con él. Ya estaba crecido. Teníamos muchos planes con él.”

Las autoridades del consulado de Honduras en Houston informaron que ya se contactaron con la familia para ayudar con la repatriación del cuerpo del menor, una vez que terminen las diligencias forenses.

La muerte del menor se suma a otros 26 fallecimientos a causa de las bajas temperaturas que afectan a 46 estados norteamericanos y han saturado la energía eléctrica en Texas, Luisiana y Kentucky desde el domingo 14 de febrero, cuando se reportaron temperaturas muy bajas, no registradas con anterioridad.