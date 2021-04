La OMS estima que su acelerador de vacunas y pruebas necesita 19 mil mdd este año

MADRID (EUROPA PRESS).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que el ACT Accelerator, el mecanismo para acelerar el desarrollo de herramientas frente a la pandemia de covid-19, requiere fondos por 19 mil millones de dólares.

En una rueda de prensa este viernes con motivo del primer aniversario del ACT Accelerator, Tedros detalló que esta iniciativa se concibió con "dos objetivos": "el rápido desarrollo de vacunas, diagnósticos y terapias, y el acceso equitativo a esas herramientas".

OMS insiste en que el covid-19 "no es la gripe" y siguen sin conocerse sus efectos a largo plazo

OMS: nuevos antibióticos no son capaces de enfrentar la resistencia de bacterias a fármacos

"El primer objetivo se ha logrado. Ahora disponemos de varias vacunas seguras y eficaces para prevenir el covid-19; tenemos pruebas diagnósticas rápidas para detectarla; y tenemos oxígeno y dexametasona para tratarla. Pero nos queda un largo camino por recorrer en el segundo objetivo. En todo el mundo, hay personas que mueren porque no se les vacuna, no se les hace la prueba y no se les trata", lamentó.