Delegación marítima del EZLN llega a Europa, iniciará Gira Por la Vida

MADRID (proceso.com.mx).- El buque La Montaña, utilizado para la travesía oceánica del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fondeó esta tarde de domingo en el puerto gallego del Concello de Baiona, a unos 40 kilómetros de la ciudad portuaria de Vigo, tocando así el territorio continental para el inicio de la Gira Por la Vida, que el EZLN iniciará en Europa.

En La Montaña cruzó el Atlántico el llamado Escuadrón 421, integrado por cuatro mujeres (Lupita, Ximena, Carolina y Yuli), dos hombres (Bernal y Darío) y una persona no binaria (Marijose).

Los zapatistas serán recibidos por diversas organizaciones integrados en la Asemblea Galega Xira pola Vida y diversos activistas de diversas partes de España y Europa que se reúnen para el recibimiento.

El Subcomandante Galeano –nombre que desde 2014 utiliza el mítico Subcomandante Marcos— escribió ayer sábado que, una vez que arribe la comitiva del Escuadrón 421 y el buque fondee, desplegarán la manta “¡Despertad!”.

Sin embargo, por responsabilidad la comitiva que compone el Escuadrón 421 y la tripulación que encabeza el Capitán Ludwig permanecerán en la embarcación hasta obtener el resultado de las pruebas PCR para covid 19 que se practiquen las autoridades sanitarias gallegas, tal como sucedió en Cienfuegos (Cuba) y en Horta (Las Azores).

“Digo, si ya esperamos más de 500 años para devolver la bofetada, bien podemos esperar uno o dos días a que se organice lo que realmente importa, es decir, un baile”, señaló jocoso.

“Esto sería una muestra de responsabilidad del Escuadrón 421 hacia quienes nos reciben, es decir, garantizarles que no les contaminaremos de otro virus que no sea el de la resistencia y la rebeldía”, señaló Galeano.

“Ríndanse caras pálidas…”

La propuesta de los zapatistas expresada en esa comunicación de Galeano señala que la tripulación –salvo resultado clínico adverso—estaría bajando en uno o dos días, aproximadamente, lunes o martes, previsiblemente.

En el mismo tono, les insinuó a las organizaciones que les acogen “toquen una cumbia… con gaitas”, el instrumento tradicional gallego.

Lo mismo que se pueda organizar la convocatoria a medios de comunicación para que puedan “planear también la cobertura o censura del sacrilegio que se propone consumar el Escuadrón Marítimo 421”.

Propone que el desembarco sea a través de una lancha, y Marijose, rebautizará esos suelos y cielos de forma simbólica diciéndoles “`¡Ríndanse caras pálidas heteropatriarcales!´… ok, no, pero sí dirá las palabras que le han encomendado decir a nuestro nombre”.

Los colectivos que participan han estado concentrados todo el fin de semana en el consistorio para anunciar la buena nueva: “500 años después se repite el viaje, pero al revés”.

!!!!Ya se mira la montau00f1a!!!!!#ULTIMAHORA La delegaciu00f3n maru00edtima Zapatista ha llegado a Europa! La 'Montau00f1a' ha... Posted by Y Retiemble on Sunday, June 20, 2021

Los zapatistas partieron de México en mayo pasado y tiene como objetivo hacer un recorrido por diversas ciudades de Europa, donde tendrán encuentros con otros movimientos y redes de organizaciones sociales, teniendo como centro su rechazo a la represión que sufren, al capitalismo, el racismo y la destrucción de la madre tierra por los grandes proyectos empresariales.

En el comunicado de octubre pasado, desde las montañas del sureste mexicano, el Subcomandante Insurgente Moisés señalaba, “saldremos a recorrer el mundo, caminaremos o navegaremos hasta suelos, mares y cielos remotos, buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales”.

El EZLN ha sido particularmente crítico con el Tren Maya, uno de los proyectos principales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y también con la polémica carta del mandatario mexicano en la que planteaba que España muestra un perdón por los actos de agravio durante la Conquista.

Por ello, en dicho comunicado, el Subcomandante Moisés señala, “iremos a decirle al pueblo español dos cosas sencillas: uno, que no nos conquistaron. Que seguimos en resistencia y rebeldía. Dos: que no tiene por qué pedir que nos perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar, con demagogia e hipocresía, los crímenes actuales y en curso”.

La Montaña arribó el pasado 12 de junio a las islas Azores, que son unas islas portuguesas muy lejanas de la masa continental, ese fue su primer contacto con Europa, por tanto al espacio Schengen.

Pero este domingo los primeros representantes del EZLN hicieron su arriba al territorio continental.

En las comunicaciones del EZLN relacionadas con la travesía, se señalaba que el capitán Ludwig calculaba avistar las costas de la península Ibérica entre el 19 y 20 de junio, aunque podrían ser antes porque La Montaña va reconciliada con el viento, parece apresurada en abrazar a sus hermanas portuguesas y gallegas, escribió Galeano, el nombre que desde 2014 utiliza el antes conocido como Subcomandante Marcos.