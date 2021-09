Biden anuncia tercera dosis contra covid-19 para los vacunados con Pfizer a partir de hoy

WASHINGTON (apro) – La tercera vacuna o de refuerzo de Pfizer contra covid-19 y sus variantes ya está disponible para personas mayores de 65 años, adultos mayores de 18 con diabetes y obesidad y trabajadores esenciales, anunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Al actualizar a la ciudadanía de su país sobre la lucha contra la pandemia de covid-19, Biden indicó que las personas que ya tienen las dos dosis de la vacuna Pfizer y que entran en la categoría de necesidad de una tercera, pueden a partir de hoy recibir la tercera inoculación.

De acuerdo con las estadísticas del gobierno federal, Biden estableció que bajo las directrices de la Administración Federal de Drogas y Alimentos y el Centro para el Control de Enfermedades, unos 20 millones de estadunidenses son elegibles para la tercera vacuna.

Para la tercera inoculación de Pfizer, el presidente estableció que las personas que la requieran podrán ser atendidos en 80 mil centros de salud y en unas 40 mil farmacias.

“La vacuna es gratuita… yo también seré vacunado, es difícil asimilar que tengo más de 65 años pero lo haré”, apuntó Biden a manera de broma sobre su caso ya que él fue vacunado con las dos dosis de Pfizer.

Por otro lado, aclaró que para el caso de las personas que fueron inmunizadas con las dos dosis de la vacuna Moderna, con la Johnson and Johnson que sólo requerían una inyección, pronto serán informados sobre si requerirán la inyección de refuerzo.

“Tienen un alto nivel de protección, los médicos y científico están trabajando día y noche para determinar si requerirán, y cuándo, de una tercera vacuna”, acotó Biden en referencia a las personas inoculadas con Moderna y Johnson and Johnson.

El presidente machacó en difundir que los actualmente se están infectando de covid-19 y sus variantes, son las personas que se rehúsan a ser vacunados, manipulados por políticos y personas que mantienen la campaña de desinformación con respecto a la pandemia.

“Son poco más de 182 millones de estadunidenses los que han sido completamente vacunas, la que vivimos es la pandemia de los no vacunados, son más de 70 millones los que no se han vacunado”, subrayó el presidente en la Casa Blanca.

Es un hecho irrefutable que las personas que siguen atestando las salas de los hospitales y los que pierden la vida, son quienes han rechazado ser vacunados contra covid-19 y que ocupan las camas en los nosocomios que han provocado que otras personas con enfermedades como las cardiacas, no puedan ser atendidos por lo médicos y enfermeras.

“Las personas están muriendo y van a morir si no se vacunan, no debería estar pasando esta tragedia, por favor; no sean víctimas de esta tragedia, vacúnense”, exhortó Biden a la población de su país.