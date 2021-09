Joven que denunció agresión homófoba en Malasaña, España, cambia su versión: "fue consentido"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Días después de que un joven denunció una agresión sexual cometida por ocho individuos con capuchas blancas en su portal, en Malasaña, un barrio de Madrid y que hasta provocó la condena del presidente de España, Pedro Sánchez, el muchacho de 20 años cambió su versión:

Mintió para mantener a su actual pareja, relató a las autoridades, de acuerdo con El País.

La relatoría de la denuncia del joven sobre lo ocurrido el domingo 5 de septiembre, tenía muchas inconsistencias con los hechos corroborados por la Brigada Nacional.

Por ejemplo, las cámaras de la zona no grabaron ninguna agresión, que en el zaguán le marcaron la palabra “maricón” con un cuchillo en la nalga y que después de insultarlo se marcharon del lugar.

Los vecinos interrogados tampoco “oyeron ni vieron nada”, pese a que el ataque se reportó durante el día. La propietaria del comercio donde dijo que había estado recordó haberlo visto. Nadie atestiguó la brutal agresión.

Al conocerse la noticia, difundida por el diario.ex y retomada por El País, el presidente español Pedro Sánchez comentó en sus redes sociales que en la sociedad madrileña “no tiene cabida el odio” y condenó el ataque homófobo. Aseguró que no permitirían más conductas de esa naturaleza.

“Seguiremos trabajando por un país abierto y diverso, donde nadie tenga miedo a ser quien es, en el todos/as vivamos libres y seguros”, escribió y convocó de urgencia a la reunión de la Comisión contra los Delitos de Odio el viernes 10 de agosto, reunión que sigue en pie.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Malaska se pronunció contra la homofobia y contabilizó 37 delitos de odio durante 2020 en Sevilla.

Las asociaciones LGTBIQ+ convocaron a manifestaciones de protesta, una para la noche del miércoles 8 de septiembre, pero la nueva confesión del denunciante dejó a los investigadores sin caso y podría ser acusado de falso testimonio.

“En la tarde de hoy, y gracias al trabajo de la Policía Nacional, el joven que el domingo denunció una agresión en el barrio de Malasaña de Madrid ha decidido rectificar su declaración inicial y ha declarado que las lesiones inicialmente denuncias fueron consentida. Esta declaración se produce sin perjuicio del desarrollo de las investigaciones y del procedimiento judicial”, indicó el Ministerio del Interior.

El caso

El joven de 20 años fue “arrastrado” a denunciar por su actual pareja porque no quería. Había llegado herido a su casa por la mañana.

A las 17:00 horas de la tarde del domingo 5 de agosto, cuando salieron a la comisaría del centro, en el camino encontraron una patrulla de la policía y la supuesta víctima contó a los agentes y lo invitaron a denunciar de manera inmediata.

La Fiscalía de Delitos de Odio y agentes de la unidad de la Brigada Provincial de Información de Madrid se sumaron a las pesquisas, sin tampoco dar con indicios que permitieran confirmar la denuncia.

“Ni sospechosos, ni testigos, ni posibles detenidos, ni indicios, ni tan siquiera las ropas que llevaba en el momento de la supuesta agresión pudieron ser examinadas, ya que dijo que ‘había lavado tanto los pantalones, como la camiseta’” y como no había pruebas le tomaron una segunda declaración, en la que acabó confesando la mentira.

Grande-Malaska dijo en La Sexta que la denuncia es “anecdótica”, pero no debe ser usada para banalizar la homofobia. “Si frivolizamos con lo ocurrido mucha gente se va a sentir todavía más coaccionada. Esa gente que denuncia quizá pase a no denunciar, a quizá pensar que no se la crea. Lo único que pido es que no haya voces irresponsables”, añadió.

El Código Penal de España castiga con una multa o pena de prisión la falsa denuncia y la simulación del delito, lo que difícilmente podría ser imputado al joven de 20 años que mintió, para no perder a su pareja por haber tenido una relación sexual consensuada con otra persona.

Esto, porque que el código establece que se aplica cuando se identifica a una persona y el muchacho denunció a “un grupo de encapuchados como los supuestos agresores”.

La nota fue retomada por BBC Mundo, Antena 3, El Mundo, entre otros medios nacionales e internacionales.