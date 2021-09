Rix se declaró culpable de abuso sexual y fue sentenciado a tres años y dos meses de prisión

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El 1 de septiembre pasado, Ricardo “N”, conocido como el influencer “Rix”, se declaró culpable de violación equiparada en grado de tentativa contra la youtuber Natalia “Nath” Campos, por lo que fue sentenciado a tres años y 2 meses de prisión en el Reclusorio Oriente.

El imputado “admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en grado de tentativa cometido en contra de Natalia Campos. Se le dictó condena condenatoria con una pena de prisión de tres años y dos meses”, confirmó Mónica Peña, abogada de la influencer, en conferencia de prensa.

La litigante comentó que la sentencia incluye una reparación económica del daño que Nath Campos decidió no recibir para sus intereses, sino donarlo a asociaciones dedicadas a la atención de víctimas en la Ciudad de México y en el país.

Contó que Ricardo “N” se declaró culpable de manera voluntaria y manifestó su deseo de terminar de manera anticipada el proceso legal.

En su oportunidad, Nath Campos se dijo satisfecha por la sentencia y aseguró que “cuando una mujer rompe el silencio, inspira a miles de mujeres a hacerlo” y confesó que fue, para ella, un año muy doloroso, pero éste es el final de un capítulo “bastante difícil” de su vida.

“No pensé que el tener una conclusión legal en este caso me fuera a dar tanta validación emocional en este tema y estoy muy satisfecha. El mensaje que quiero dar es, definitivamente, una decisión muy personal. Es en los tiempos de cada mujer cuando decide hablar, cuando decide alzar la voz”, comentó.

Destacó que los procesos en el país, sin duda, también desalientan mucho, pero se siente satisfecha, distinta, cambiada.

“Creo que la realidad superó mis expectativas, sobre todo con el apoyo y el amor que recibí de todas las mujeres en el país. Eso me ayudó en todo este proceso a darme cuenta de que, alzar la voz, no solo para mí, sino para el de muchas otras personas y para las condiciones en las que estamos en el país, era muy valioso”, señaló.

Por eso, dijo que el mensaje que quiere mandar a las mujeres es que acudan a las instancias judiciales a denunciar un abuso sexual porque, de lo contrario, no va a cambiar nada. Además, pidió no cuestionar a quienes denuncian una violación pasada porque los tiempos de cada uno deben ser respetados.

¿Por qué denunció Nath Campos?

En enero de este año, Nath Campos denunció a Ricardo “N” por violación y el 26 de febrero éste fue detenido por la Fiscalía General de Justicia (GFJ) de la Ciudad de México. Fue vinculado a proceso por violación equiparada en grado de tentativa.

Pasaron nueve meses desde que Nath Campos acusó a Ricardo “N” de abusar sexualmente de ella en 2017, tras salir de una fiesta, en una denuncia en la que habló sobre cómo sus “amigos” le dieron la espalda por eso.

En un video de 47 minutos, fechado el 22 de enero, contó que salió de “antro” con otros “amigos youtubers”, a quienes conocía desde hacía muchos años y, en confianza, bebió mucho alcohol, así que unos amigos se ofrecieron a llevarla a su casa y Ricardo “N” a subirla a su departamento, pero al verla ebria e inconsciente se aprovechó de ella sexualmente.

Sus supuestas amigas y amigos le dejaron de hablar, la cuestionaron sobre por qué había tomado tanto, como si eso justificara la violación.

“Sabría que no es su culpa, sabría que es algo que no debería estar en su cabeza, no podía pensarlo de mí, simplemente me sentía culpable por haberme puesto en una situación de esa manera, lo cual, amigos, nadie debería tener miedo de salir a tomar con sus amigos. Si no puedes salir con confianza con tus amigos ¿con quién sí?”, preguntó.

Se quejó que, incluso, cuando habló con el equipo de management en la que ella y Ricardo “N” trabajaban, nadie hizo nada porque no les parecía algo grave. Dijo que guardó silencio para conservar su empleo.

Reconoció que tenía vergüenza de contárselo a su familia, pero la marcha del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo de 2020 la inspiró a enfrentar la situación, por lo que habló con ellos, buscó orientación e inició el proceso legal por abuso sexual y de confianza.

Durante varios momentos, expresó llorando que se sentía muy sola porque la gente cercana lo minimizaba, la juzgaban y la hacían sentir la culpable por ponerse esta situación.