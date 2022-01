La modelo de 18 años Valentina Boscardin murió por covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras ser hospitalizada en Sao Paulo por haber sido contagiada de covid-19, la modelo brasileña Valentina Boscardin desarrolló un cuadro de trombosis y neumonía que le causó la muerte a los 18 años, durante la madrugada del domingo 9 de enero.

Fue hija de la famosa presentadora Marcia Boscardin, quien dio la noticia en su cuenta de Instagram. Junto a una fotografía donde aparece con la joven, escribió:

“Luto. Es con mucho dolor que me despido del amor de mi vida. Adiós, Valetina Boscardin Mendes, que Dios te reciba con los brazos abiertos. Hija mía, te amaré por siempre. Un ángel sube al cielo”.

Marcia aseguró que su hija no tenía problemas de salud previos y había recibido las dos dosis de la vacuna contra covid-19 elaborada por Pfizer.

Valentina era parte de la agencia de modelos Ford Model Brasil Sao Paulo, que también confirmó la noticia de su fallecimiento a medios locales.

“¡Qué triste noticia! Que Dios alivie este dolor”, comentó la presentadora Daniela Albuquerque. “El corazón de madre se me rompe, Marcia. Que Dios te dé fuerzas para atravesar este dolor tan grande”, escribió la actriz Luiza Tomé. “Fuerza, Marcia. Que Dios conforte tu corazón”, redactó Ticiane Pinheiro, otra popular conductora carioca.

La también exmodelo y empresaria Heloísa Pinheiro, amiga de Marcia, le escribió: “¡Amiga! @marciaboscardin me llegó una triste noticia y no lo puedo creer. ¡Dios mío! Me duele, créeme. No es fácil. Sinceramente, ni siquiera sé qué puedo hacer para consolarte.

“Eres tan generosa siempre, tan querida, no merecías pasar por esto, pero Dios tiene el control de todo, solo te pido que tengas la fuerza y la fe para soportar la carga principal. Mis sinceros sentimientos amiga. Besos desde aquí, en Río, con amor”.

Por su parte, en su cuenta de Instagram, Ford Models Brasil publicó: “En este momento de luto, seguimos solidarios con Marcia Boscardin y Flavio Mendes, familiares y amigos. Valentina estará siempre en nuestros corazones”.