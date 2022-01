Advierte Biden a Putin sobre las consecuencias desastrosas si invade Ucrania

WASHINGTON (apro). – Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, advirtió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre las “consecuencias desastrosas” que enfrentaría su país, en caso de que lleve a cabo una invasión militar en Ucrania.

“Si invade con una fuerza militar masiva, una invasión total; será un desastre para Rusia y su economía”, declaró Biden en la Casa Blanca, al encabezar una conferencia de prensa a horas de cumplir un año en el poder ejecutivo de los Estados Unidos.

El mandatario insistió que en caso de que Putin siga adelante con su plan de ocupación militar en Ucrania, las economía de Rusia será castigada con sanciones económicas severas, como nunca se han visto en el mundo civilizado.

Biden fue cuestionado sobre los movimientos militares de unos 100 mil soldados rusos cerca de la frontera este de Ucrania, los que de acuerdo a informes de inteligencia estadunidenses se pueden interpretar como el preámbulo de una escalada bélica por parte de Moscú.

“Ya hemos movilizado a Ucrania unos 600 millones de dólares en equipo militar sofisticado para su defensa, si invade (Rusia) las consecuencias serán reales y pesada, Putin debe bajar la presión a través de la democracia o enfrentará las consecuencias”, acotó Biden.

El presidente de Estados Unidos explicó que con la amenaza de invasión a Ucrania, Putin lo que realmente pretende es debilitar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con su posición inamovible de rechazar la adhesión ucraniana al organismo de defensa occidental.

“En mis conversaciones directas con Putin hemos hablado de las ocupaciones militares que en el pasado he llevado a cabo Rusia y lo que han costado a la economía de su país y por cuantos años 1, 2, 5, 10 años, la amenaza de consecuencias es real y no es fácil”, anotó Biden.

No obstante a la abrumadora superioridad que tiene Rusia sobre Ucrania, como lo explicó Biden, en la conferencia de prensa, Estados Unidos y la OTAN no permitirán que Moscú se salga con la suya sin tener que responder por los actos de agresión a otra nación.

“Putin quiere poner a prueba a Occidente a Estados Unidos y a la OTAN, es probable que invada pero, si lo hace pagará un precio alto y se arrepentirá”, enfatizó Biden agregando que Rusia enfrenta una tragedia histórica y busca un lugar de influencia en el mundo.

“Entre China y el Occidente, no sé si este seguro en lo que vaya a hacer, Ucrania no será parte de la OTAN en un futuro cercano ni vamos a instalar armas estratégicas en ese país no obstante a que aumentaremos nuestra presencia si hace algo”, añadió el presidente estadunidense.

Este viernes en Ginebra, Suiza, Antony Blinken, el Secretario de Estado del gobierno de Biden, se reunirá con el ministro de relaciones exteriores de Rusia, Sergey Lavrovo, en un intento por resolver a través de las democracia la tensión por el caso de Ucrania.

El presidente de Estados Unidos habló también de que su gobierno impondría sanciones económicas para castigar a otras naciones que colaboren con Putin para invadir a Ucrania, en clara alusión a Bielorrusia que aparentemente está de acuerdo con Moscú.

Informes de los servicios de inteligencia estadunidense y reportes periodísticos europeos, sostienen que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha dado su visto bueno a Putin para que en caso de una invasión militar a Ucrania lo haga desde en territorio de su país.

La respuesta de Moscú a las amenazas de Biden han sido hasta ahora de minimizarlas y establecer que la presunta preparación de una invasión de su país a Ucrania no es más una propaganda premeditada.

Putin exige a Estados Unidos y los países de Occidente que dejen en claro y públicamente, que no usarán a naciones del ex bloque soviético como plataformas para la instalación de armas estratégicas, porque de ser el caso Rusia restablecería su arsenal de destrucción masiva.