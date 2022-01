Herida de bala una sobrina de George Floyd en un tiroteo a la casa de su familia en Houston

MADRID (EUROPA PRESS).- La niña de cuatro años herida de bala en un tiroteo registrado el 1 de enero en la ciudad estadunidense de Houston, situada en el estado de Texas (sur), fue identificada como Arianna Delane, sobrina de George Floyd, quien murió en 2020 a manos de un policía de Mineápolis.

El padre de la niña, Derrick Delane, detalló que su apartamento fue alcanzado por varios disparos durante la madrugada del 1 de enero y que una de las balas dio a la niña, que se encontraba durmiendo, según informó la cadena de televisión estadunidense ABC.

"Mi hija saltó y dijo: 'Papá, me han dado'. Me sorprendí hasta que vi sangre y me di cuenta de que verdaderamente habían dado a mi hija de cuatro años", relató antes de agregar que cree que se trató de un ataque intencionado.