Corte de apelaciones reduce de 456 a 175 mdd la fianza a Donald Trump

WASHINGTON (apro).- La Corte de Apelaciones de Nueva York, le concedió al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, una reducción de la fianza que debía pagar este lunes en el caso civil que perdió ante el estado y que era de 464.576 millones de dólares y que ahora es de 175 millones además de darle otros 10 días para pagar.

Trump que enfrentaba la posibilidad de confiscación de cuentas bancarias y propiedades en el estado de Nueva York, se volvió a salir con la suya en sus argumentos de que él es una persona especial.

La Corte de Apelaciones deja intacta la decisión de la Corte que favoreció al estado sobre Trump, acusado de fraude, evasiones fiscales y manipulación de sus finanzas y empresas, de mantener el impedimento por 3 años de que el expresidente haga negocios en Nueva York.

El fallo de la Corte ayudo a Trump no solamente con una reducción del pago de la finanza, sino también a que no se le confiscara nada este lunes 25 de marzo, tomando en cuenta que el expresidente no había podido juntar el dinero para cubrir los 464.576 millones de dólares.

Se espera que la fiscalía del estado de Nueva York dipute la decisión de la Corte de Apelaciones, tanto de reducción del monto de la fianza como la ampliación del plazo para que el expresidente cubra la multa y con ello evite incluso declararse en quiebra.

Bajo el argumento de que él es una persona especial por ser expresidente y nuevamente candidato a la presidencia por el partido republicano, Trump temporalmente se anotó una victoria judicial que lo pone por encima de la ley, en comparación al resto de muchos ciudadanos.

Junto con Trump, varios de los gerentes y directores generales de las empresas de bienes raíces y de inversiones del expresidente en Nueva York, quedan sujetos a una suspensión de tres años de hacer negocios en la entidad o de solicitar créditos financieros.

Además de dos demandas civiles en Nueva York, Trump también enfrenta tres acusaciones federales, en Florida, por sacar ilegalmente de la Casa Blanca documentos de seguridad nacional, y en Georgia y Washington D.C., por presunto intento de manipular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 que perdió ante Joe Biden.