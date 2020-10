'El cine y el rock”, curso puma de Benjamín Anaya

Temario

“De falsedad, fangoria y mercancía punkie”. Partecitas de The Great Rock 'n' Roll Swindle (“La gran estafa rocanrolera”) de Julien Temple, con Sex Pistols (1980), y Rock 'n' Roll High School, comedia musical con música de Ramones, del cineasta estadunidense Allan Arkush (filmada en 1979). “Soundtracks relevantes”.- Fragmentos de: Aguirre, der Zorn Gottes (Aguirre, la ira de Dios, del alemán Werner Herzog, y música de Popol Vuh, 1972); tres del también germano Wim Wenders: Der Himmel über Berlin (conocida en México como “Las alas del deseo”) con música de Tuxedomoon, Nick Cave & The Bad Seeds, Crime & The City Solution, y Until The End of the World (“Hasta el fin del mundo”, 1991), música de Can, Elvis Costello, Lou Reed, Depeche Mode y U2; In weiter Ferne, so nah! (“¡Tan lejos, tan cerca!”, 1993), música de U2, Lou Reed, Laurent Petitgand, Laurie Anderson, Graeme Revell y Nick Cave. “Del single filmado al MTV, codependencia y épica de la iconicidad. Paperback Writer, Hey Jude, Ziggy Stardust; New Wave y MTV, The Cure, Dire Straits: El videoclip antes de YouTube”.

“Tres clásicos fílmicos del rock mexicano”.- Ya sé quién eres , te he estado observando (José Agustín, 1971); De veras me atrapaste (Gerardo Pardo, 1985), y Ciudad de ciegos (Alberto Cortés, 1991).