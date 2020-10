Ciudad de México (apro).- Desde Cancún, Quintana Roo el profesor de la Universidad Autónoma de México (UAM-X) Jorge Munguía Espitia, colaborador de, nos envió una “radionovela para cantante y locutor” del trovador tamaulipeco Jaime López, “Rolando Trokas. El trailero intergaláctico”, recién producida por Carlos Argáez y un equipo de periodistas quienes la publican ahora vía YouTube:Carlos Argaez en su blog “Viaje al espacio visceral” relata con “En busca del texto perdido: Los antecedentes de esta radionovela” la historia de la este guión y audio, que abre parafraseando el multi citado adagio: “Quien no conoce su historia musical está condenado a escuchar sólo reguetón”. Cuenta Argáez: “Resulta que me enteré en 1991 de que el Jaime López tenía un material de radionovela, y que lo estaba presentando en teatros por algún lugar del D.F., luego dijeron que anduvo en bares, luego que lo llevó en radio. Y yo la neta nunca pude asistir a ninguno de estos eventos. Posteriormente se enteró de que salió el libreto editado por “Editorial Quinqué”. Intentó conseguirlo, pero el tiraje de la edición había sido muy pequeña “y así quedó en la nebulosa”. Continúa Argáez: “A comienzos de este año 2000 estaba haciendo algunas cosas de radio y recordé este material, y por supuesto que traté de retomar la idea (conseguí con una amiga el correo electrónico de un productor de Radio Educación que estaba involucrado en la obra cultural mexicana; me imagino que es alguien demasiado ocupado, pues nunca recibí su respuesta)… “Y así, con gran desilusión y tristeza, esta obra parecía quedar en la mitología cultural de nuestro país; de tanto en tanto revisaba una página con la obra de Jaime López y veía la portada de este libreto y para mis adentros pensaba: ‘Es un mito, seguramente alguien diseñó esta imagen atribuida al desaparecido Felipe Ehrenberg para crear suspenso alrededor de la obra de Jaime’.” Unos 20 años después, en busca de aquel material que tanto le interesaba, Argáez conoció a un productor cultural (“ahora sí que de verdadera fama internacional”), quien creaba un blog, pudiendo comprobar “cómo una nota que cae, puede generar tal sinergia entre el personal que gusta del rock y otras músicas mexicanas sin tantos irigotes”. Sigue Carlos Argáez: “Y de repente alguien por ahí salió y dijo: “¡Yo tengo el ‘non-Santo Grial’ (libreto)!… Y yo atónito no podía creer que realmente existía, así que prontamente traté de conseguir al equipo que pudiera ayudarnos a realizar esta obra magna, sobre el libreto que ha permanecido escondido, oculto entre las cavernas del nunca jamás”. Este afamado productor, generoso, les dijo firmemente: --¡Adelante con el proyecto, esto lo tiene que conocer el mundo, no puede perderse en el olvido! “Así que –insiste Argáez-- como decía antes, nos dimos a la tarea de reunir a uno de los mejores equipos de reconstrucción digital sonora, a un equipo de actores, ingenieros y técnicos especializados para poder realizar este proyecto arqueológico musical y que ‘Todo México se entere’ (bueno, por lo menos la banda o los cuates, en fin… alguien). “Luego de arduo trabajo, conjuntamos al equipo que decidió llamarse ‘Producciones El Viaje en Cuarentena’ --nombre debido a las circunstancias sociopolítico-económicas y de otra índole de nuestro país. Varios de los participantes son menores de edad y otros son muuuuy mayores de edad y no los dejaban salir (a dos de ellos, ¡del asilo!). “Así que una vez que emprendimos la aventura gracias a la tecnología, todo lo hemos efectuado desde diversas partes del mundo, vía Internet (¡y la “Net-ah”, eso nos permitió poder terminar este material!); agradecemos a nuestro maestro y guía-mentor: El doctor en alergias ‘Ja-ja-ja-Jaime López Amador’. “También quisiera agradecer a Paulina Gómez Leyva --quien fue mi novia en la Primaria y que sin su ayuda y comprensión, no hubiera podido terminarla (ni poder escribir estas líneas), así como a nuestro insigne productor que sin su apoyo tampoco hubiéramos podido realizar la conversión para Youtube a MP4”. La digitalización del libreto fue realizada mediante fotografías, por lo cual “la calidad de la misma no es la esperada”. Concluye Argáez: “Si nos es posible conseguir una mejor digitalización del libreto o si nos ayudan a conseguirlo, estaremos actualizando el archivo”. (Información del “podcast”: https://viajealespaciovisceral.blogspot.com/2020/04/jaime-lopez-rolando-trokas-el-trailero.html - Jaime López (artista). Libro 1: PDF: “Rolando Trokas, el trailero intergaláctico. Una radionovela musical en vivo para cantante y locutor” (el libreto, Editorial Quinqué (1991). Libro 2: PDF: “Rolando Trokas, el trailero intergaláctico” (el cómic con ilustraciones de Felipe Enrenberg, Ediciones del Ermitaño. 2001). Podcast: FLAC + MP3. “Rolando Trokas, el trailero intergaláctico (la radionovela en podcast)”. Producciones “Viaje al espacio visceral” 2020.)