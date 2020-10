Jubilación a los 75 años y jornadas de 3 días laborales, la propuesta de Carlos Slim

¿Qué dijo sobre Europa?

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Debido de la crisis en el país, profundizada por la pandemia del virus SARS-CoV2 causante de covid-19, el empresario más rico de México y uno de los más acaudalados en el mundo, Carlos Slim Helú, reiteró su propuesta de elevar a 75 años la edad de jubilación y establecer una jornada de trabajo de 3 días con 11 horas laborales. Su postura la expresó durante su participación en el XIX Congreso de Directivos de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), donde realizó una exposición sobre el cambio en la civilización hacia la tecnología que la sociedad está viviendo por la crisis pandémica. “No se trata de una civilización en la que hay cambios, sino de un cambio de civilización. El virus está impidiendo llegar ahí, a una sociedad que se sustente en el bienestar de los demás, pero más allá de los problemas graves económicos y de mortalidad, al final saldremos con una situación y perspectivas más prometedoras”, señaló el magnate, de 80 años, de acuerdo con la agencia EFE.Tras centrar su discurso en los jóvenes, a quienes consideró los más “privilegiados” en términos de salud en esta crisis sanitaria, pero a la vez son los más perjudicados en cuanto al empleo, comentó que este “virus invisible que ha puesto en jaque a todo el mundo”, y ha generado una inusual situación económica y social que conducirá a una nueva normalidad que producirá “un cambio civilizatorio de la sociedad industrial a una nueva civilización tecnológica” con “efectos muy positivos”. Por eso, lanzó las propuestas mencionadas, como la jornada laboral reducida para dar oportunidades de trabajo a otras personas y aumentar 10 años más la edad de jubilación actual para evitar “la quiebra financiera de los países”. Recomendó, además, no vender por debajo de los costos, tener estructuras simples o mínimos niveles jerárquicos en las empresas.Además, el presidente de Teléfonos de México, dueño de América Móvil, Grupo Carso y de la española FCC, propuso incrementar la producción, la competitividad, el control de gastos, minimizar las inversiones en activos no estratégicos, reinvertir el dinero o potenciar la creatividad empresarial. Porque, desde su perspectiva, uno de los impactos negativos de la pandemia es la poca generación de empleos, el desplome en el consumo de bienes y servicios no esenciales y la saturación de los servicios de salud.Slim Helú reconoció que España podría hacer las cosas mejor para no quedarse atrás en este cambio de civilización tecnológica, mejorando la educación y la capacitación tecnológica e incrementando la inversión privada en infraestructura, pues tiene un gran capital humano. Por eso, el empresario que controla en el país ibérico el 81% de la constructora FCC y el 71% y 5.5% de las promotoras inmobiliarias Realia y Metrovacesa, respectivamente, consideró que España podría hacer este cambio civilizatorio, como lo hace China, país que, en su opinión, está protagonizando el liderazgo mundial a nivel económico, tecnológico e industrial gracias a su alta productividad. En ese sentido, recomendó a los españoles promover la inversión privada para contribuir a la riqueza nacional y generar empleos. Sobre Europa, comentó que le ha costado trabajo hacer los cambios tecnológicos, en comparación a Estados Unidos, con Amazon o China con Alibaba porque está instalada en su zona de confort. De ese modo, consideró que España tiene una gran oportunidad para intentar este tipo de progreso, aprovechando el cambio tecnológico para “renovarse y reinventarse”.