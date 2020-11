No me pidan que me convierta en cómplice: AMLO a empresarios al acceder a hablar del outsourcing

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la eliminación de la subcontratación de trabajadores y las prácticas irregulares asociadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no cederá y espera que la reforma propuesta por su gobierno se apruebe lo más pronto posible.

Líderes del sector privado se han reunido con el mandatario para plantear una regulación pero no la eliminación del llamado outsourcing, es decir, el esquema de contratación por una empresa para que un trabajador este al servicio de otra.

“Les he comentado (a los representantes del sector privado) que vamos a hablar sobre el tema, pero aprovecho también para mandarles decir que no me pidan que yo me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores; no soy encubridor, ya para que mejor desistan”, advirtió.

Desde hace meses y, señaladamente a partir de la presentación de la iniciativa, López Obrador ha expuesto los despidos masivos que ocurren en diciembre con unos 300 mil despidos y las recontrataciones en enero de cada año, como una de las evidencias del perjuicio a las condiciones del trabajo.

A lo anterior, suma los esquemas de evasión fiscal en que las empresas dedicadas a la subcontratación incurren a partir del uso de las llamadas factureras.

“Esto es de sentido común (…) ahora todos a portarnos bien, todos a cumplir con sus obligaciones”, dijo.

No obstante, expresó que la reforma está sujeta aun a debate legislativo en los siguientes términos:

“Si el Congreso quiere que se mantenga la subcontratación, son libres, es un poder independiente, pero el ejecutivo no quiere que existan estos mecanismos que afectan a los trabajadores”, dijo.

La reforma laboral de 2012, la primera surgida del llamado Pacto por México, permitió el esquema de subcontratación propiciando, según el mandatario, el despido de trabajadores y la evasión de obligaciones de seguridad social, es decir, el pago de prestaciones, lo que también fue recordado hoy por el mandatario.