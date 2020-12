Exigen destitución de la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Colima

COLIMA, Col. (apro).- La Red Desaparecidos en Colima A.C. presentó una queja contra la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, Rosa Evelia Pérez Valdivia, por considerar que ha incurrido en violación de derechos humanos al incumplir sus obligaciones de apoyar a familiares de las víctimas de desaparición.

Al acudir a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), la presidenta de la organización civil, María del Carmen Sepúlveda Gómez, exigió la destitución de la funcionaria, quien después de año y medio de haber llegado al puesto “no ha tomado conciencia del cargo que tiene”.

Ante el titular de la CDHEC, Roberto Ramírez, la representante de la Red dijo que uno de los problemas que han enfrentado es que la servidora pública es prácticamente ilocalizable, además de que muy pocas veces se involucra en las acciones de búsqueda en campo.

“No es capaz de apoyar ni cuando hay un desaparecido, y en esos casos deben hacerse las búsquedas inmediatas; la comisionada no contesta y entonces nosotros tenemos que andar tocando puertas porque nos interesa que se actúe enseguida, pero a ella le pagan por eso y no lo hace. No es personal, ella puede ser buena persona, pero en su trabajo no nos parece buena. A lo mejor no es su culpa y lo que pasa es que le ponen límites sus jefes”, señaló Sepúlveda.