Valle de México rebasa hospitalizaciones fijadas por Sheinbaum para volver a semáforo rojo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 24 de julio, Claudia Sheinbaum señaló que si la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) superaba las 5 mil 127 hospitalizaciones por covid-19, se regresaría a semáforo rojo. El pasado 30 de noviembre se registraron 5 mil 174 hospitalizaciones, pero la Ciudad de México permanecerá en semáforo naranja.

Cuestionada esta mañana sobre la razón por la que la Ciudad de México no ha regresado al rojo, la mandataria capitalina argumentó que los indicadores del semáforo epidemiológico los define la Secretaría de Salud federal. No obstante, adelantó que el próximo viernes 4 presentará un “plan general para la ciudad”, con el que su gobierno prevé controlar el crecimiento en hospitalizaciones y, al mismo tiempo, que no se pierdan más empleos.

La semana que corre es la número 23 que la capital mexicana se mantiene en semáforo naranja, a partir del 29 de junio pasado. Desde entonces, el gobierno de la morenista ha estirado ese color al declarar 12 veces “naranja con alerta”, cinco de las cuales han sido consecutivas y las dos más recientes “con límite” antes de regresar al rojo. Este cambio implicaría de nuevo el cierre de la actividad económica en la capital.

Según los reportes diarios del gobierno capitalino, 30% de las hospitalizaciones corresponden a pacientes que no viven en la Ciudad de México. De esos, 29% provienen del Estado de México y 1% de otras entidades.

El pasado 24 de julio, Sheinbaum Pardo señaló que, con base en lo acordado con el gobierno federal, si la ocupación hospitalaria en la ZMVM llegaba a las 5 mil 127 camas ocupadas, se tendrían que tomar medidas más restrictivas, como regresar al semáforo rojo y permanecer así “varias semanas” hasta lograr el descenso. Para entonces, en la Ciudad de México había 3 mil 425 personas hospitalizadas, así como 66 mil 44 casos confirmados acumulados y 8 mil 529 fallecimientos de personas cuya prueba covid resultó positiva.

Según el reporte que la morenista difundió en su cuenta de Twitter la noche del pasado 30 de noviembre, esa cifra quedó rebasada, ya que se registraron 5 mil 174 personas hospitalizadas en la ZMVM, de las cuales 3 mil 839 en la Ciudad de México. Para esa fecha, la capital sumó 211 mil 7 casos confirmados acumulados –lo triple que hace cuatro meses-- y 17 mil 686 fallecimientos –poco más del doble que el 24 de julio--.

Prepara “nuevo plan integral”

Esta mañana, en videoconferencia, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la razón por la que la capital mexicana no ha pasado a rojo. Y así contestó: “Ese número es para la Zona Metropolitana del Valle de México y, obviamente, pues depende de la capacidad hospitalaria –la que había en julio y la que va a haber ahora– y, obviamente, es un tema de los indicadores que ha definido la Secretaría de Salud federal”.

La mandataria local recordó que cuando anunció el Plan hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México –el 20 de mayo-- se definió una “serie de criterios” para el semáforo en la capital. Después, agregó, se hicieron reuniones con todas las entidades del país, con el apoyo del gobernador de Yucatán, Mauricio Villa, responsable de la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para determinar entre todos los estados los indicadores.

La prensa insistió si la capital mexicana no está en el llamado “umbral peligroso” del covid-19, y Sheinbaum respondió: “El viernes vamos a platicar del tema del covid. Obviamente es muy importante todas las medidas que debemos tomar y estamos trabajando –como siempre lo hemos hecho-- de manera muy responsable en un plan general para la ciudad que controle el crecimiento en hospitalizaciones y, al mismo tiempo, nos permita no perder empleos”.

De paso, reiteró que “si es necesario –como siempre lo he dicho– medidas más restrictivas, se van a tomar en su momento, pero depende de este indicador que ha definido la Secretaría de Salud (federal)”.

Para el Plan que presentará el viernes 4, adelantó que se está recuperando “toda” la capacidad hospitalaria, se revisan los puntos de mayor contagio y se fortalece la estrategia territorial. No obstante, subrayó que este plan requerirá de la participación y responsabilidad ciudadana.

Sobre la sugerencia de algunos diputados locales de sancionar a personas que no usen cubrebocas, Sheinbaum soltó: “No, no vamos a llegar a eso. No es nuestra convicción. Les sale a estos partidos el autoritarismo, así, a gotas. Y no, nosotros no somos autoritarios, el autoritarismo no es parte de nuestra convicción”.