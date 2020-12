Colima: muere el periodista Edison Solís por covid-19; es el primero en la entidad

COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- Víctima de covid-19, este sábado murió el periodista radiofónico Virgilio Edison Solís, de 47 años, quien durante más de dos décadas ejerció la labor informativa a través de estaciones del grupo Radiorama en esta entidad.

Originario de Salina Cruz, Oaxaca, el periodista llegó a Colima a finales de la década de los 90, donde además de la actividad en la radio, también condujo temporalmente un programa televisivo en el Canal 51 de Telecable, del municipio de Tecomán.

Edison Solís, quien actualmente conducía en la capital del estado el noticiero Noticias en el Blanco, en la radioemisora La Bestia Grupera, se convirtió en el primer miembro del gremio periodístico local fallecido a causa de la pandemia.

El periodista Luis Rosales Chávez, quien fue su compañero de trabajo durante 18 años, informó que la tarde del viernes 25 recibió una llamada de Edison Solís, desde el interior del Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien le comentó que los médicos proponían intubarlo y él no estaba de acuerdo, por lo que le pidió ayudarle para su traslado a una clínica particular.

“Se le oía desesperado, como que presentía la muerte y casi no podía hablar, tenía los pulmones muy dañados; me pidió localizar a su jefe porque quería salir del IMSS, donde no se sentía bien atendido, pues dijo que faltaba personal y equipo”, señaló Rosales Chávez.

Esa misma noche Solís fue internado en un nosocomio privado, donde murió la madrugada del sábado.

El deceso del periodista, a quien sobreviven su esposa y dos hijos, generó muestras de solidaridad de diversos sectores de la entidad a través de las redes sociales, desde el gremio periodístico y organizaciones sociales, hasta la clase política, incluido el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez.

Luis Rosales recordó de manera especial dos sucesos que le correspondió cubrir para la radio junto con Edison Solís: las consecuencias del terremoto del 21 de enero de 2003 y la llegada de los restos del gobernador Gustavo Vázquez Montes, quien murió el 24 de febrero de 2005 tras la caída del avión en que viajaba con seis personas más desde la ciudad de Toluca al aeropuerto de Colima.

“Fueron dos coberturas muy significativas, en las que Edison logró que se enlazaran a su transmisión una gran cantidad de estaciones de radio del país”, puntualizó.