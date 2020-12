Gobernadores podrán importar la vacuna contra covid-19: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los gobernadores también podrán importar las vacunas contra la covid-19, siempre y cuando cumplan con la reglamentación a nivel federal y las empresas farmacéuticas no cancelen o posterguen los pedidos que tienen acordados con el gobierno federal.

En la conferencia matutina, López Obrador aclaró que hasta el momento ninguna empresa privada ha solicitado permisos para comprar o importar la vacuna contra la enfermedad que produce el virus SARS-CoV2, por lo que, dijo, tampoco habrá obstáculos para que los gobiernos estatales intenten comprar las vacunas.

“Sí, también (los gobiernos estatales), aunque hay una reglamentación como se trata de un asunto de seguridad nacional, se trata de la salud pública, corresponde al gobierno federal, eso está establecido en las leyes y hay un decreto para ese propósito, pero también si ellos quieren comprar la vacuna, no hay ningún obstáculo”, aseguró.

El mandatario dijo que la comercialización de la vacuna contra la covid-19 se va a dar cuando exista disponibilidad y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) emita las autorizaciones correspondientes, debido a que hasta el momento no existe ninguna autorización para su venta.

En este marco, pidió no malinterpretar las reglas de la vacunación masiva que prepara su gobierno

“Si hay una empresa que quiere importar la vacuna, adelante, para comercializarla; la gente que tenga posibilidad de hacerlo, lo puede hacer, ya hay una demanda en Estados Unidos, en otros países. En ningún lugar se está comercializando, pero estaba leyendo que ya quieren pagar hasta 20 mil dólares en Estados Unidos por una vacuna, entonces que no se malinterprete, nosotros no nos oponemos a que el que tenga dinero, pueda adquirir la vacuna”, sentenció.

López Obrador agregó que la responsabilidad de su gobierno en materia de salud es muy similar a lo que pasa con la educación pública, es decir, que corresponde a las autoridades garantizar que la población del país tenga acceso a educación gratuita, aunque también existe la educación privada.

La mañanera del 28 de diciembre. Foto: Eduardo Miranda

“La educación como la salud no son privilegios, son derechos”, explicó.

Dijo que hay mucha especulación y conjeturas sobre el tema de la comercialización de las vacunas, a pesar de que ninguna empresa mexicana ha solicitado permiso o autorización para su compra y venta.

“Nadie ha solicitado al gobierno, ninguna empresa mexicana, nadie ha solicitado que quiere permiso para importar vacunas, o no sabemos de ninguna empresa que esté haciendo un trámite para comprar vacunas, nos opondríamos si las que tenemos nosotros contratadas se las entregan a una empresa particular, eso si no lo permitiríamos, lo denunciaríamos”, aclaró.

López Obrador además también aclaró que las primeras vacunas que ha entregado Pfizer al gobierno de México se aplicarán a todo el personal sanitario que trabaja en áreas covid en hospitales públicos y privados, aunque aclaró que en el caso de los privados solo existen 500 camas para atender la nueva enfermedad.

Por último, reiteró que el plan nacional de vacunación contempla, primero, a todo el personal sanitario del país, posteriormente a los adultos mayores y a las personas con enfermedades crónicas.

“No importa que vivan en Las Lomas o en La Lacandona”, la vacuna será aplicada a los respetables ancianos, concluyó.