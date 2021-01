AMLO llevará el tema de la "censura" en redes al G-20

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su desacuerdo con la censura en redes sociales será llevada al G-20.

La postura surgió tras varios días de reprobar las sanciones sobre Donald Trump a su cuenta de Twitter y de que la semana pasada el Capitolio, sede del legislativo estadunidense, fuera allanada tras mensajes que ayer resultaron en el acuerdo por un juicio político debido a lo que se considera una incitación a la insurrección.

"No me gusta la censura", dice AMLO ante suspensión de cuentas en Twitter y Facebook a Trump

En su conferencia de prensa, López Obrador consideró que no debe incitarse a la violencia pero que “eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión”, un planteamiento en el que abundó:

El mandatario se encuentra inmerso en un desencuentro con el Instituto Nacional Electoral que, al pronunciarse por la suspensión de transmisiones de la conferencia de prensa presidencial durante los meses de abril y mayo, ha sido acusado precisamente de censura por el titular del Poder Ejecutivo.

El contexto abrió la discusión también respecto a las redes sociales, en especial después de que actores políticos y articulistas, promovieran que las redes sociales censuren expresiones del mandatario mexicano.

Al referirse al tema de la censura en redes, López Obrador cuestionó que una empresa termine erigiéndose en poder absoluto, “una especie de la santa inquisición”, sobre las manifestaciones de ideas y el derecho a ejercer la libertad de expresión.

La idea es la regulación de las empresas manejadoras de redes sociales, y la sanción a prácticas indebidas, entre estas, los procesos de escucha en los dispositivos móviles que pueden determinar las necesidades de consumo de un usuario, asunto que abordó ayer y en el que hoy orientó a lo que podría ocurrir en la vida política:

De esa manera, abundó, cuando a una red social no le parezca una postura política incidiría en el usuario:

“(La empresa puede decir) no me gusta que estés oponiéndote o no me gusta que se esté mencionando la palabra fraude y entonces todos lo que usan la palabra fraude, censurados ¿qué es eso?”.