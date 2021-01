Fifís e intelectuales orgánicos no deben preocuparse, serán vacunados: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Fifís” e “intelectuales orgánicos” no deben preocuparse porque serán vacunados contra el covid-19 cuando les toque conforme al plan de vacunación, dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario se refirió a “la prensa conservadora” en diferentes oportunidades, destacando las críticas al Programa de Vacunación, especialmente, respecto a la priorización de adultos mayores de zonas marginadas; también sobre la renuncia de la encargada de dicho plan, Miriam Veras Godoy y, la autorización de compra de vacunas a entidades privadas.

En particular se refirió a un artículo publicado por Luis Rubio, politólogo y presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi); México Evalúa y Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), estas dos últimas organizaciones relacionadas con el sector privado, quien consideró “estaba molestísimo porque según él no se permitía que la vacuna la manejaran todos”.

A continuación, recordó que ya se había dicho, la vacuna puede ser adquirida por entidades privadas y no habrá oposición del gobierno para añadir:

“Pero estamos haciendo el trabajo que le corresponde al gobierno para que se vacune a todos, si no sólo se vacunarían los influyentes”.

Entonces mandó un mensaje a los “conservadores de los medios de información”, a los “alumnos” de Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Luis Rubio:

“Se va a vacunar a todos y no porque eres fifí, intelectual orgánico o porque estás en contra de nosotros porque te iba muy bien en el régimen de corrupción, no te va a tocar vacuna. No. Es a todos, sólo esperarnos de acuerdo al plan, al programa (de vacunación)”.

Además, aclaró que los médicos de primera línea de atención al covid-19 que atienden en hospitales privados también serán vacunados, aludiendo a versiones periodísticas que dicen lo contrario.

En cuanto al tema, finalmente, remitió de manera breve a la suspensión de transmisiones de su conferencia de prensa en los meses de abril y mayo, planteada por el Instituto Nacional Electoral, al asegurar que sin mañanera los adversarios de su gobierno se apoderarían de la agenda, acaparando y monopolizando la información.