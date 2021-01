La youtuber Nath Campos responde a conductores de "Hoy" tras revictimizarla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La youtuber mexicana Nath Campos, quien hace unos días denunció que fue víctima de abuso sexual por parte del también youtuber Ricardo González -mejor conocido como "Rix-", respondió a las críticas hechas a su videodenuncia, en particular a las emitidas por los conductores de Televisa Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Martha Figueroa.

A través de una serie de historias subidas a su perfil de Instagram, la youtuber, que está próxima a cumplir 26 años de edad, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido desde que hizo pública su denuncia, pero también criticó los juicios emitidos por "personas que tienen gran voz e influencia", refiriéndose a los conductores del programa "Hoy", quienes la revictimizaron.

"Cuando hablan de lo que yo conté, de lo que yo viví, no sólo me están hablando a mí cuando dan su opinión. Le están hablando a todas las personas que han vivido una situación similar a la que yo viví o las personas que han vivido violencia de algún tipo", consideró la joven.

En ese tenor, Nath Campos consideró que el tema debería "tratarse mejor" porque todos las opiniones emitidas involucran no sólo a quienes han vivido violencia sexual, sino también acoso laboral, familiar y de agresiones en el matrimonio.

"Es un tema sumamente delicado que debería tratarse mejor. [...] Puedes estar haciendo muchísimo daño con esos comentarios, porque cuando tienes una voz grandota y una plataforma gigantesca la gente te escucha y puedes estar silenciando a un montón de personas", agregó.

No obstante, la "influencer" llamó a no atacar a las personas que han hecho ese tipo de comentarios pues, considera, "que a las personas no se les enseña así".

"La violencia no nos hace entrar en razón", finalizó.

El pasado viernes, Nath Campos denunció que años atrás fue víctima de abuso sexual por parte de "Rix", luego de que ella se había alcoholizado y, al día siguiente, despertó en su departamento y el hombre aún seguía ahí. Según cuenta, lo último que recuerda es que él "le hacía cosas" mientras dormía.

Luego de esto, en el programa "Hoy", de Televisa, los conductores Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Martha Figueroa revictimizaron a Nath Campos pues, luego de viralizarse su videodenuncia, ellos consideraron que la joven tenía parte de la culpa por haberse excedido en el consumo de alcohol y por no denunciar a tiempo.