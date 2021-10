En BC vamos a ayudar a Marina del Pilar para que supere a Bonilla: AMLO

TECATE, BC (apro).- En medio de las diferencias políticas entre el gobernador saliente, Jaime Bonilla Valdez, y la próxima ejecutiva estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al primero su ayuda para construir la 4T en la entidad, mientras que a la segunda le ofreció su apoyo para que supere a quien logró sacar de Baja California al Partido Acción Nacional (PAN), luego de 30 años en el poder.

"No fue fácil (ganar). Al principio este estado fue como Michoacán, como la Ciudad de México, como Guerrero en el 88: un gran apoyo, pero luego se empanizó y costó trabajo que la gente internalizara, como ya lo hizo, que no había diferencia entre lo de antes, lo antiguo y lo supuestamente nuevo, que era gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, pura simulación, y los que supuestamente iban a llevar a cabo el cambio salieron iguales o más corruptos que los anteriores.

"Por eso nosotros no tenemos la culpa, que no me vean con malos ojos, la culpa es de ellos. Les dio la confianza el pueblo, les dio la oportunidad para demostrar que eran distintos y terminaron siendo iguales o peores. Por eso, el pueblo de Baja California dijo ‘basta’ y nos ha dado la confianza a nosotros y no vamos a fallarle al pueblo de Baja California, es un compromiso", lanzó el Ejecutivo federal.

En la ciudad de Tecate, la segunda parada de su primer día de gira para despedirse de Bonilla, a quien le restan 16 días al frente del gobierno bajacaliforniano, López Obrador dio un espaldarazo a la próxima gobernadora.

"Tenemos también la gran satisfacción, la dicha de que se eligió una buena gobernadora en Baja California, Marina del Pilar. Imagínense la tranquilidad que nos da el que termina Jaime y va a entrar Marina del Pilar. Un aplauso para ella.

"Y la vamos a apoyar, van a seguir llegando los programas de apoyo del gobierno federal a Baja California, vamos a ayudar a Marina del Pilar para que supere a Jaime. Aunque está elevado el reto, es un buen desafío, pero vamos a apoyar mucho a Marina del Pilar y es apoyar al pueblo de Baja California."

Bonilla aplaudió a Marina del Pilar, pero nunca volteó a verla.

Antes de señalar que los programas sociales continuarán y el próximo año los más pobres recibirán 450 mil millones de pesos de manera directa, la gobernadora electa se acercó a los medios de comunicación y dijo que Bonilla “debe pagar” los más de 3 mil millones de pesos que debe de participaciones a los municipios, pero aceptó la condonación de los poco más de mil millones de intereses que deben los ayuntamientos de Ensenada y Tecate a la burocracia y el magisterio, como lo propuso aquel.

Cuando se le preguntó por las diferencias con Bonilla, como por ejemplo la transmisión de los órganos del agua a los municipios, Marina del Pilar Ávila mostró sus nuevas dotes de política y se escabulló por la tangente. Aseguró que trabajará de la mano de la federación.

La visita de López Obrador a la ciudad de Tecate sirvió para que el presidente diera una breve clase de política a Bonilla y Marina del Pilar. Dijo: "La mejor forma de gobernar es visitar los pueblos, estar siempre a ras de tierra y con la gente, terminar con la corrupción para liberar fondos para el desarrollo. Si no hay corrupción y hay austeridad y se le tiene amor al pueblo, con eso se puede llevar a cabo un buen gobierno, eso es todo.

“Pero si el que busca los cargos está movido por la ambición al dinero o por la ambición al poder por el poder, si no entiende que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, si no respeta al pueblo, si no le tiene amor al pueblo, pues entonces es un fracaso, ni siquiera se le puede llamar político a una persona así, es un ambicioso vulgar, un politiquero". Mientras hablaba, López Obrador no quitó la vista de Bonilla y Marina del Pilar.

En La Rumorosa le hice un reconocimiento sincero a Jaime Bonilla, quien nos ayudó mucho desde los tiempos en que andábamos haciendo conciencia, aunque todavía predicamos para consumar la transformación y no fallarle al soberano. pic.twitter.com/RqfV2tNUvx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 16, 2021

Luego aconsejó: "La política también es el arte de imaginar lo que puede venir, lo que tendrá que venir".

Y por ello –abundó-- se decidió que el millón de vacunas donadas por Estados Unidos se aplicaran en las ciudades fronterizas, porque con la población ya vacunada es que se abrirá la frontera a inicios de noviembre, con beneficios para ambos países.