AMLO firma decreto para regularizar los autos chocolate, y promueve la revocación de mandato

ENSENADA, BC (proceso.com.mx).– El presidente de México reclamó hoy que PRI, PAN y PRD hayan interpuesto un recurso de inconstitucionalidad a la revocación de mandato, y pidió a la ciudadanía acudir a votar en marzo próximo.

“Quieren que se quede el presidente o que renuncie? Sí o No. Respondan. Lo demás no me importa", dijo Andrés Manuel López Obrador.

Luego de firmar el decreto para regularizar los llamados autos chocolate en los siete estados fronterizos, centró su discurso en la oposición y en la revocación de mandato.

Recordó que el pasado jueves, el PRI, PAN y PRD acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demandar que se declare inconstitucional la revocación.

“Esto es un acto de entera democracia, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Nadie debe sentirse absoluto y cada tres años debe realizarse la consulta que ya se elevó a rango constitucional", expresó.

López Obrador sostuvo que la población no debe de "aguantar" seis años a un gobierno que sea corrupto.

"Un mal gobierno ya no se tiene que aguantar tanto tiempo, por seis años. Si trabajas, si no robas, si no actúas autoritario, si eres sensible a los problemas sociales, te quedas, si no, te vas.”

Luego, López Obrador se centró en Felipe Calderón y dijo que se impuso a través del fraude.

“Cuánto sacrificio nos hubiésemos ahorrado si se hubiese respetado el voto en el 2006, si no se hubiese hecho el fraude para imponer a Calderón. Porque no ganó la Presidencia, lo impusieron. ¿Qué hizo primero? Sin un estudio, sin un buen diagnóstico, le pega un garrotazo a lo tonto, al avispero.

“Muchos muertos y desaparecidos que hasta ahora los estamos padeciendo. En política, los errores son como crímenes".

Por eso se debe respetar el voto, dijo, y practicar la democracia representativa y la democracia participativa.

“Por eso se debe respetar el voto, que no haya fraude electoral, que no se negocie en las cúpulas".

López Obrador llamó a los ciudadanos a votar en la revocación de mandato a fines de marzo del año próximo “a favor o en contra”.

“Para dejar establecida la democracia participativa como una forma de vida. Es el legado para las generaciones futuras".

Insistió en que el PAN, PRD y PRI son lo mismo. “No nos creían cuando lo dijimos, y se unieron. Son como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. No hay diferencia y ahora ya se quitaron la máscara".

López Obrador dijo que los problemas del país se han originado por la falta de democracia. En ese momento fue cuando expresó: “Cuánto sacrificio nos hubiéramos ahorrado si en el 2006 no hubiera habido fraude para imponer a Felipe Calderón".

En el acto, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló el acuerdo para regularizar los llamados autos chocolates.

Explicó que es un tema de seguridad, ya que organizaciones criminales los utilizan para cometer ilícitos. Y dijo que, de los delitos cometidos en autos, el 70% son ilegales.

Lo anterior implica que no se tiene registro del vehículo y se actúa en el anonimato.

Por eso, dijo, es que el presidente decidió emitir dicho decreto para regularizar.