AMLO ofrece regular "autos chocolate" en Baja California

Tijuana, BC. (proceso.com.mx).– Enclavada en la barranca de la colonia más violenta de Tijuana, la Sánchez Taboada, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció regularizar los autos chocolate y otorgar terrenos a 200 familias de la zona que perdieron sus casas por los deslaves.

“Antes de la elección, me plantearon, la demanda de regularizar los autos que circulan sin placas, y dije que había que esperar a que pasaran las elecciones para que no se viera como un acto electorero”, dijo.

“Muy pronto vamos a dar una respuesta aquí en Baja California para que quienes tienen esos carros puedan regularizarlos”, explicó.

El anunció arranco gritos de pobladores de la zona quienes estaban ubicados en la parte alta de la barranca; a aproximadamente 50 metros de profundidad el presidente hacia el anuncio

López Obrador anunció también liquidar los adeudos que se tienen con el magisterio, llevar agua a Rosarito y regularizar los autos que se adquieren en Estados Unidos a bajos precios y que circulan en forma ilegal o amparados en la organización "Anapromex" que vía amparo se les permite transitar.

"Puedo reunirme con empresarios y políticos, pero con quien me siento mejor es con la gente humilde. Vamos a continuar trabajando en la Sánchez Taboada y además vamos a ayudar a los que por necesidades construyeron sus casas en zonas de riesgo.

"Ya se hizo un censo de 200 viviendas. A esas personas les digo que les vamos a ayudar para que lo más pronto posible tengan terreno seguro y no corran más riesgo. No será un crédito sino in apoyo completo (de los tres niveles de gobierno)".

Lo anterior dijo, para que no haya más desgracias con las lluvias.

Y es que en esta colonia la Sánchez Taboada, a cerca de 30 metros donde el presidente inauguró el centro deportico con canchas para basquetbol y futbol rápido, recientemente hubo derrumbes de viviendas provocados por lluvias torrenciales.

Esta zona también es la que concentra el 30% de los homicidios cometidos en Tijuana.

Además, la colonia Sánchez Taboada vive con el estigma de que aquí acuden integra tes del CJNG para reclutar sicarios.

Hace dos semanas, el 28 batallón de infantería, en una cancha deportiva cercana al centro que hoy inauguró López Obrador, el ejercito coloco las fotografías de quienes considera "generadores de violencia" y pidió a la ciudadanía denunciarlos si los reconoce.

El presidente se refirió al pasado proceso ele toral donde Morena ganó todos los puestos de elección, locales y federales, por lo que agradeció a baja california refrendar la confianza en la cuarta transformación.

"No vamos a defraudarlos", dijo mientras se dirigía a la gente que a 50 metros de distancia le aplaudía.

Como parte de las medidas de seguridad, la presidencia desplegó un operativo de elementos que vigilaban desde diversos puntos los movimientos de los asistentes, además de que elementos del Ejército y la guardia nacional realizaban rondines.

En el trayecto de salida de la barranca, la gente se arremolinó sobre la camioneta en que iba el presidente y una de las señoras de la colonia se tropezó y cayó. Fue auxiliada por elementos de la presidencia.