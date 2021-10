Captan en video a supuestos "montachoques" en la colonia Roma

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Una pareja que viajaba en su automóvil por las calles de la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, difundió un clip en la plataforma TikTok que muestra cómo operan los llamados “montachoques”.

El clip difundido en la cuenta @malditaseatapia, el usuario advirtió: “Aguas con estos estafadores, se nos cerraron y después pidieron dinero ‘para su llanta’. Le dijimos que esperábamos al seguro, pero como quería dinero a fuerza, se puso agresivo”.

En el video se ve a uno de los dos hombres que intimida a la pareja y le grita a la mujer, quien conduce el acto: “te saliste mal, entiende. ¡Aprende a manejar!”, y ella le responde: “Ahorita ellos lo arreglan, para eso tenemos los seguros”.

El sujeto le advirtió: “El seguro no te va a cubrir nada, entiéndelo” y la mujer le dijo: “Bueno, ahorita que ellos lleguen”, por lo que el tipo, molesto, le dio una patada al automóvil y se dirigió al suyo, pero hizo un intento de regresar, por lo que su acompañante le pidió que subiera la ventana, mientras el otro sujeto que iba con el agresor lo detuvo y ambos se subieron al automóvil placas 686-XLZ de la Ciudad de México.

En otro clip, el usuario con nombre de Dan Tapia, quien grabó el video, dijo que él es comediante de stand up y ese día iba a grabar un show. Se dirigían para allá, cuando les sucedió el incidente con el par de sujetos.

“Estuve leyendo muchos comentarios sobre por qué no le llamamos a la policía. Desafortunadamente, en ese momento, no había ninguna patrulla cerca. Yo siempre he pensado que los policías son como los condones, se hicieron para protegernos, y sirven para pura verga”, dijo el comediante.

Apenas el 24 julio, un conductor circulaba por el Eje 3 Francisco del Paso y Troncoso, cuando un automóvil marca Astra color gris, sin placas, le cierra el paso y se va deteniendo en ocasiones para provocar un choque. Eso fue aprovechado por el conductor para comenzar a grabarlos.

Luego, logra rebasarlos por la izquierda y sigue su camino, pero al percatarse de que lo siguen da vuelta a la izquierda sobre una calle. Los “montachoques” hacen lo mismo y comienzan a aventarle el automóvil, por lo que decidió dejarlos pasar, entre los metros Coyuya y Aculco.

En ese momento, descienden del automóvil siete personas. Tres adultos y una mujer, quienes comienzan a pegarle al vehículo intentando asustar al conductor, quien decide echarse en reversa para alejarse, cuando ve que descienden del vehículo dos menores de edad y el conductor, quienes solo se le quedan mirando al no lograr su objetivo.

Cuando comenzaron a circular más automóviles y a enfilarse esperando que circularan, los siete se subieron al Astra y continuaron su camino, mientras el conductor que grabó se estacionó y esperó a que se fueran.

El video de 2:20 minutos fue compartido en redes sociales. “#Atención. Así es como laboran los “montachoques”. Tengan mucho cuidado”, escribió el Centro Informativo CDMX.

¿Qué son los “montachoques” o “choquechoque”?

Son personas que en las principales avenidas de las ciudades provocan un accidente para obligar a la víctima a pagar el daño y en caso de negarse los golpean y los amenazan de muerte.

Estas personas viajan en dos o tres automóviles de alta gama o de lujo y buscan a conductores distraídos. Cuando ubican a su víctima llaman para verificar, con el número de placas, si el auto tiene un seguro de daño a terceros, mediante una plataforma de registro en internet. Si no lo tiene, el objetivo es más vulnerable.

Entre dos automóviles los van siguiendo hasta que uno de ellos calcula el momento de hacer un viraje o frenar de manera imprevista ocasionando el golpe. Así, amedrentan a las víctimas exigiéndoles dinero por la reparación del daño, en sumas que varían de los 10 a los 35 mil pesos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los llaman “montachoques” o “chocachoca”.

El caso más reciente a éste sucedió el 9 de noviembre en la Calzada de Tlalpan, cuando el conductor de un Chevrolet Chevi sufrió un “frenón” de un Jetta blanco sin placas.

Cuando vieron que la víctima no se quiso bajar para esperar a la aseguradora comenzaron a destruir el vehículo. El automovilista llamó al 911. Después de varios minutos lograron bajarlo, lo golpearon y le robaron sus pertenencias. La policía tardó 40 minutos en llegar, por lo que se cree que los policías están coludidos con estos delincuentes.