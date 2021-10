Reviven video de Mariana Rodríguez en el que declara que no es creyente de la Iglesia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En las redes sociales circula un video antiguo en el que la influencer regiomontana Mariana Rodríguez confesó que no es practicante católica ni cree en la Iglesia.

La videograbación se da a conocer luego de que su esposo, el gobernador Samuel García, anunció que habían recibido una invitación para viajar al Vaticano a entrevistarse con el Papa Francisco.

En el video Rodríguez Cantú se reconoce como católica y creyente, aunque menciona que prefiere no hablar de religión ni de política.

“De religión y de política se supone que nunca debes hablar. Pero, miren, soy católica, creo en Dios. No soy creyente de la Iglesia, ni practicante en la Iglesia. Tengo muchos conflictos”, dice de frente a la cámara en la grabación que no tiene fecha.

Luego menciona que está en contra de las cargas de penitencia que impone la religión.

El siguiente capítulo de la novela es la pareja en el Vaticano, a ver cómo les va cuando se sepa lo que piensa Mariana Rodríguez de la Iglesia, seguro le cambia la versión con @Pontifex_es. @_VicenteSerrano @RealPolitikNL pic.twitter.com/fFoRQvzTyi — Apolo Regio (@ApoloRegio) October 26, 2021

“Por mi culpa, por mi culpa. ¿Cuál culpa? No. Yo creo en un Dios que nos ama de manera incondicional, en un Dios que nos perdona, no en uno que: Ay, tengo que irme a confesar porque, bye, me voy a ir al infierno, no puedo comer jamón, no puedo comer carne”, dice en la imagen que se corta abruptamente.

Esta tarde Mariana Rodríguez posteó un video, en su cuenta de Instagram, en el que aparece junto a su marido en el avión que los llevará de Nueva York a Londres, Inglaterra, hasta llegar a Glasgow, Escocia, donde él participará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26), a realizarse entre el 1 y el 12 de noviembre.

Por su parte, García Sepúlveda dijo en la misma red social que llegará a la cumbre climática desde el domingo 31 de octubre, y que participará en el evento los días lunes y martes, como representante de los gobiernos estatales de México, según dijo.

No es seguro su viaje al Vaticano

En la serie de mensajes que publicó en Instagram sobre su gira en Europa el gobernador de Movimiento Ciudadano ya no mencionó su viaje al Vaticano, aunque el pasado lunes afirmó que tenía una invitación para saludar al Papa en Roma.

Ahora no está seguro de pasar por Italia, después de que se le pidieran pruebas de la invitación que presumió y que hasta ahora no ha exhibido.

El pasado miércoles García presentó al Congreso del Estado un escrito en el que notifica que se ausentará durante siete días, del 29 de octubre al 4 de noviembre, para participar en la conferencia de cambio climático.

Pero también les dice a los diputados que, solo si tiene oportunidad, pasará a saludar al Papa: “También, si los tiempos y traslados lo permiten, realizaré una visita a la Ciudad del Vaticano (Santa Sede) al Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, Papa Francisco”.