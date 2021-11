AMLO exige a comité de la ONU presentar pruebas de desapariciones forzadas en su gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra las Desapariciones Forzadas, presentar pruebas de que en su gobierno persiste este tipo de crímenes de lesa humanidad.

Por ello, anunció que en los próximos días, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez presentará un informe sobre la visita del Comité y el estado que guardan los casos de desaparición forzada en su administración y los gobiernos anteriores.

Dijo que en su administración “no es igual que antes” y consideró que el tema de la desaparición forzada en el país, es herencia de sus antecesores.

“Ese es un problema que tenemos, de que como venía un régimen autoritario y corrupto predominando, imponiéndose durante mucho tiempo, pues se quedó esa idea de que somos iguales. No, ya no hay el ‘mátalos en caliente’, no hay masacres, no se reprime al pueblo, no hay impunidad, cero impunidad”, indicó.

Consideró que antes, no se permitía el ingreso de visitadores internacionales para revisar los crímenes de lesa humanidad en México.

“Todo esto ayuda, porque no nos alcanza el tiempo para estar informando y a veces también no se dicen las cosas o no se difunden, nosotros a veces no informamos y también se informa y no se divulga en los medios, pero no se permitía a organismos de derechos humanos internacionales observar lo que pasaba en México en esta materia, y nosotros abrimos el país porque no tenemos nada que ocultar”, aseguró.

Luego, señaló que ahora pueden venir los organismos de derechos humanos de la ONU y de cualquier organización internacional para supervisar y hacer escrutinio porque ahora no prevalece la corrupción y el pacto de impunidad con organizaciones criminales.

“Nosotros estamos pendientes porque no hay ningún vínculo de complicidad, ni con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco. Por eso, cero corrupción, cero impunidad”, afirmó.