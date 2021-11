Renuncia de Paola Félix es por subir a vuelo privado, no era su dinero: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–La renuncia de Paola Félix Díaz a la Secretaría de Turismo se debe a que decidió viajar en un avión privado violando los principios de austeridad de la actual administración, ya que el dinero incautado por las autoridades de Guatemala no era de ella, sino de otra persona, informó la Jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum,

Entrevistada tras entregar apoyos para la creación de empresas sociales y solidarias, Sheinbaum Pardo explicó que aún cuando Félix Díaz era una “funcionaria muy activa”, cometió un error que no va con los principios de la Cuarta Transformación, por lo que no tenía alternativa mas que aceptar su renuncia.

“No no eran de ella (los 35 mil dólares, tenemos la información de que no eran de ella. Lo que sí, pues cometió un error al haberse subido a un avión privado, eso, pues no va con los principios que representamos”, sentenció.