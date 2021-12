El día que Vicente Fernández le cantó a Peña Nieto y al general Salvador Cienfuegos

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–“Me da mucho gusto saludar a don Vicente Fernández, agradecerle el que esté aquí, acompañando esta celebración del Día del Ejército y amenizando esta celebración. Muchísimas gracias, y gracias por las canciones dedicadas el día de hoy a nuestro glorioso Ejército Mexicano”, le dijo el entonces presidente Enrique Peña Nieto, flanqueado por Salvador Cienfuegos, entonces titular de la Defensa Nacional.

Durante el último sexenio priista, "Chente" se presentó ante el mandatario y su gabinete en tres ocasiones; la primera durante el concierto “Cien años de lealtad institucional”, en el marco de la celebración de los 100 años del Ejército mexicano, después en la celebración del Día del Ejército febrero de 2015 y 2016.

En el Auditorio Nacional, donde la Orquesta Sinfónica del Ejército y Fuerza Aérea, así como la Filarmónica de la Secretaría de Marina-Armada de México, ofreció un recital musical en honor a las fuerzas armadas, junto a su hijo Alejandro, realizó una breve interpretación.

“Aunque ya me estoy retirando, quiero pedirle al secretario de la Defensa Nacional, que me sigan invitando, porque me siento un soldado más”, expresó en aquel momento entre los aplausos y los gritos de los invitados.