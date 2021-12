Hoy podría confirmarse primer caso de Ómicron en México: AMLO; la variante no es peligrosa, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que trascendió el primer caso sospechoso de la variante Ómicron en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es “muy probable” que se contagien mexicanos porque ya está en otros países como Estados Unidos y Canadá.

La OMS cree que la infección previa por covid-19 no protege contra Ómicron, al contrario que Delta

Variante Ómicron ya puede estar en México, pero no hay motivo de alerta: investigadores de la UNAM

“Al parecer hay un mexicano que estuvo en Sudáfrica y está internado en un hospital particular con síntomas de covid-19 y le hicieron la prueba y al parecer sí es ya, la nueva variante (Ómicron)”, admitió el mandatario.

En su conferencia de prensa matutina, desde Michoacán, el mandatario dijo que esa es la información que le dieron ayer y que estaba por confirmarse hoy y refirió que “es muy probable que se presente esta nueva variante en el país. Ya se hizo notorio que hay afectados en Canadá y Estados Unidos y otras partes, por eso es pandemia”, señaló.

López Obrador hizo un llamado a la población para vacunarse y compartió la postura del presidente de Estados Joe Biden, en el sentido de asumir medidas sanitarias, pero no cerrar fronteras y tampoco cancelar el flujo de personas vía aérea.

Comentó que la variante (ómicron) “no es dañina”, tampoco representa “mayor riesgo” que las otras variantes del coronavirus y dijo que el paciente sospechoso, quien viajó a Sudáfrica, se encuentra estable y aislado en espera de los resultados oficiales.

“Eso no significa que haya más riesgos o que, como se llegó a decir, que era tan peligrosa esta nueva variante que no servía la vacuna. La vacuna sí protege de todas las variantes por eso no debe de haber preocupación mucho menos sensacionalismo de los medios, amarillismo para atemorizar sin elementos”, reprochó.