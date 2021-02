Monreal sobre regulación de redes sociales: Respeto mucho a AMLO, pero vamos a escuchar a todos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador no está de acuerdo con la regulación de las redes sociales, pues considera que los medios deben regularse por sí mismos, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, autor de una iniciativa en ese sentido, dijo que continuará recogiendo opiniones al respecto.

Ante el cuestionamiento de la prensa sobre si retirará su propuesta, luego de que el presidente la rechazó, el exgobernador de Zacatecas manifestó que respeta la opinión del Ejecutivo, pero que “no recibe línea” y que seguirá adelante con el proceso de “escuchar a todos”. “Sin ningún dogmatismo, vamos a atender lo que la gente quiera”.

Puntualizó: “Yo respeto mucho al presidente. Vamos a continuar escuchando a todos. Ya dijimos que son tres semanas, ayer recibí, entre ayer y antier, mil 300 comentarios; algunos buenos, algunos regulares, algunos no tan buenos, pero es parte del debate”.

El senador subrayó: “No estoy desesperado, no estoy apresurado, voy a estar escuchando a los usuarios, a las plataformas, a los académicos, a los especialistas. Es un borrador, es un primer borrador”.

De acuerdo con Monreal, el borrador colgado en su página personal ha sido descargado más de 6 mil veces.

“La gente quiere participar y, sin ningún apasionamiento, sin ningún dogmatismo, vamos a atender lo que la gente quiera.

“Por eso no la he presentado formalmente (la iniciativa). Algunos decían que se pospuso, no, ni siquiera eso, o sea, no se puede hablar de posponer una cosa que no se ha presentado, y es el primer borrador”, agregó.