Doce estados del centro y occidente del país sufrirán apagones esta noche

MONTERREY, NL (apro). - El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) advirtió que la tarde-noche de este martes habrá “cortes de carga rotativos y aleatorios” en 12 entidades del país.

Según el organismo, las entidades que se verán afectadas entre las 18:00 y las 23:00 horas serán Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero y Jalisco.

También habrá afectaciones en Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

El Cenace precisó que el corte de energía programado será por el aumento de la demanda en ese horario en el Sistema Interconectado Nacional y por la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones norte y noreste del país.

#CENACEinforma a la población de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas que este martes 16 de febrero se llevarán a cabo cortes de carga rotativos y aleatorios — @CenaceMéxico (@CenaceMexico) February 16, 2021

Ante esto, el organismo urgió a la población tomar medidas preventivas para optimizar el uso y consumo de la energía eléctrica en cuando sea restablecida.

Las recomendaciones son apagar las luces que no se utilicen, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.

Además, el Cenace informó hoy que seguirán los apagones periódicos en los estados del norte del país, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, a causa de falta de capacidad para disponer de energía eléctrica.