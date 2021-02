Cárdenas condena la polarización en campañas; urge evitar irritación social

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas consideró que a “los poderosos del país” les corresponde tomar la iniciativa para evitar que las campañas electorales se tornen en irritación social y violencia, rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio.

Al participar en la presentación virtual de "La campaña que falta" de la organización civil Nosotrxs y sin mencionar ningún nombre de gobernantes o partidos, consideró “inadmisible” en lo que va de las campañas se quiera exaltar la “animosidad” entre posiciones diferentes. Por el contrario, consideró que recibir con tolerancia a los opuestos es una actitud responsable y que en eso “los poderosos” deben tomar la iniciativa.

El fundador del PRD e integrante de Nosotrxs dijo que en esa organización “llamaremos siempre a la sensatez, a que se abra el diálogo, a que se cuiden las palabras y se encuentren cuáles son las verdaderas causas de las discrepancias las que, cuales quiera que sean, deben recibir la tolerancia de lo opuesto, esa será la actitud responsable y es el más poderoso por su posición dentro de la sociedad o en su caso, por su fuerza moral derivada de su observancia a los principios que proclama y del acatamiento riguroso del Estado de Derecho, a quien corresponde tomar la iniciativa".

Aclaró que esta agrupación no será parte de la confrontación, sino que, lo que les interesa es luchar por la salud de la nación.

Y agregó: "la polarización, inadmisible desde mi punto de vista, es aquella que en el fondo sólo pretende agudizar, exaltar la animosidad entre posiciones diferentes, y me parece y lamento que vaya a ser esa la que estaremos encontrando en las campañas. Esa polarización no se da en torno a ideas sino en lo general respecto a personas, es una polarización no sólo irresponsable, sino que puede llevarnos a extremos de irritación y violencia que podrían llegar a tornarse incontrolables. Cuidémonos de no llegar a noches de San Bartalomé o de cuchillos largos".

Agua y aceite

Conocido como el “líder moral” de la izquierda, Cárdenas Solórzano criticó que en las actuales alianzas electorales el común denominador es que los partidos políticos han abandonado sus ideologías y no expresan ideas que marquen un modelo de país o de sociedad a desarrollar ahora y a largo plazo.

Así lo dijo: "algo que resalta en las alianzas partidarias que se están dando, es que se unen agua y aceite sin que podamos saber, si llegan a un cargo de elección, qué es lo que prevalecerá, si el agua o el aceite o tendrán una permanente agitación sin llegar a mezclarse. Vemos así las contradicciones a la orden del día y nada que les interese que no sea la elección misma ya inmediata y previa a ella el hacerse de candidaturas", dijo.

“La campaña que hace falta”

La campaña que presentó la organización civil Nosotrxs impulsa siete acciones concretas:

Continuar con los programas de pedagogía política Impulsar una cultura de paz para combatir todos los tipos de violencia Reforzar la exigencia para el reconocimiento de derechos laborales Sumar a más voces para que se establezca el mínimo vital Seguir pugnando por el derecho a la salud Exigir el cuidado de niñas, niños, adolescentes y personas mayores y; Convocar a todas las organizaciones de la sociedad civil a que compartan los propósitos de nuestra campaña.

La intención, explicaron sus impulsores, es que estos ejes sean impulsados desde las plataformas políticas de los partidos.

Mauricio Merino, académico y fundador de Nosotrxs, explicó que es un movimiento que busca dejar de lado el discurso de odio y crear conciencia entre las personas para sumarse a la labor. Detalló que las actividades de la campaña no terminarán con el periodo electoral, sino que continuarán hasta final de año, cuando se valoren los resultados y se tomen decisiones.