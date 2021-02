Personal de salud de Morelos acusa falta de pagos del gobierno estatal

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El gobierno de Morelos, a cargo de Cuauhtémoc Blanco, no ha pagado el salario desde el mes pasado a unos 100 trabajadores del sector Salud, quienes se encuentran en la primera línea de atención a los pacientes infectados por el coronavirus SARS-CoV-2.

Ante la falta de pago, un grupo de empleados de diversos hospitales de la entidad acudieron a las instalaciones de los Servicios de Salud de Morelos para exigir su salario.

Ronnie Ruiz, enfermero del Hospital General de Temixco, informó que desde el 18 de enero las autoridades del gobierno estatal recibieron de parte de los trabajadores afectados un pliego petitorio que hasta este día no ha sido cumplido.

“Nos hemos reunido en esta ocasión dado que en fechas anteriores hemos estado con un pliego petitorio firmado el 18 de enero del 2021, solicitando nuestros pagos de la quincena, derivado de que nos habían dado una solución de que en esta quincena íbamos a tener nuestros salarios.

SIN PAGO LABORA PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN YAUTEPEC

Pese a pandemia y no obstante d q autoridades han aplaudido trabajo d médicos, enfermeras y personal qu trabaja en diferente áreas, al personal d Hospital Mujer en #Yautepec no se les ha pagado salario d enero pic.twitter.com/GhbZRnOBUL — Morelos Migrante Noticias (@MorelosMigrante) February 2, 2021

“Esto nos ha llevado a que durante la pandemia hemos estado trabajando con pacientes, durante este tiempo han fallecido familiares, pacientes, compañeros de trabajo, de los cuales somos de la nómina 439, hemos estado así durante casi todo este tiempo, se nos ha estado viniendo denegando nuestros salarios, hemos estado solicitando el pago derivado a que no contamos muchas veces con los insumos suficientes también”, dijo.

Ante la falta de pago, los trabajadores han tenido que recurrir a préstamos para cubrir sus gastos. “Solicitamos nuestros pagos derivado de que ya llevamos casi dos meses sin paga, esto nos ha generado la economía, los gastos, hemos tenido que pedir prestado y no se nos hace justo para los compañeros que aquí estamos y compañeros que en este momento se encuentran laborando también que desafortunadamente no han podido venir con nosotros.

“Somos alrededor de unas 100 personas, más de 100 personas en todo el estado que ahorita se nos adeuda desde el mes de enero que no se nos ha pagado, esto ha sido igual en otros años anteriores que se nos ha dicho que no hay recursos y esto lo venimos haciendo en forma pacífica, ordenada, no estamos obstruyendo alguna vialidad, no estamos afectando a terceras personas, solamente solicitamos nuestro pago y creo que estamos en nuestro derecho por ser trabajadores de la salud”, dijo el vocero.

Por lo pronto aseguraron que han decidido no suspender actividades, sin embargo advirtieron que laboran bajo protesta, pues además de la falta de pago deben enfrentar la escasez de insumos para hacer frente a la pandemia de Covid-19 que ha cobrado la vida de algunos de sus compañeros.