Nuevo León duda de la efectividad de la vacuna de AstraZeneca que recibirá para adultos mayores

MONTERREY (apro).- La vacuna AstraZeneca, que será enviada a la entidad para proteger de covid a los adultos mayores, no ha sido suficientemente probada en este sector de la población por lo que no está garantizada su efectividad, alertó hoy el secretario de Salud en el estado, Manuel de la O Cavazos.

Al igual de otros países del mundo, que no han aprobado su uso para ancianos, Nuevo León observa que no existe evidencia científica para afirmar que resultará con el grupo al que le será suministrada a finales del mes de febrero, aunque el Gobierno Federal no ha encontrado otra, debido a la escasa producción mundial, reconoció el funcionario.

“Como mencioné el día de ayer, esta vacuna AstraZeneca no incluyó en el estudio a un grupo importante de adultos mayores. Solamente fue alrededor del 6 por ciento. No hay mucha evidencia científica de que realmente funcione o no, porque no se incluyeron en los estudios muchos adultos mayores”, dijo.

El vocero del coronavirus en la entidad explicó que aunque ya está asegurada la vacuna británica, el estado explora el mercado en busca de otras que puedan adquirir por su cuenta.

“Son vacunas que se aprueban para uso de emergencia, es la vacuna que tendremos disponible, y no es fácil adquirir vacunas. Nosotros tenemos el comité de investigación y adquisición de vacunas y están trabajando todos los días en conseguirlas”, dijo.

Reportes de prensa señalan que en algunos países de Europa y África, la vacuna del Laboratorio AstraZeneca no es aplicada en personas menores de 55 años, debido a que no hay comprobación científica de su efectividad en adultos mayores.

Al recordar que el Gobierno federal le anunció que en los últimos días del mes de febrero llegará la inmunización para personas de la tercera edad en la entidad, De la O se mostró extrañado, porque al comenzar con aplicaciones entre la población, se relega a los médicos que, según el plan nacional, eran los primeros que se beneficiarían de las primeras remesas.

“Entiendo que no hay muchas vacunas, hay personal de salud que dice que porqué se van a poner vacunas y a él no lo han vacunado. Yo les dijo que se esperen, que van a tardar un poco más. Me contestan que están arriesgando su vida, en urgencias. Y tienen razón”.

“La estratega federal era vacunar primera línea (de médicos), luego segunda línea, y luego a los adultos mayores y todavía no completamos al personal de salud y ya nos brincamos a la segunda línea. Hay que esperar. Lo importante es que tenemos vacunas y esperamos que llegue”, dijo.

Mencionó que fue decisión de la federación que en el estado primero fueran vacunadas personas de la tercera edad de los municipios metropolitanos de Monterrey, Guadalupe y San Nicolás.

Nuevo León reportó hoy 41 fallecidos, para alcanzar 8 mil 207, y 509 contagiados para llegar a 159 mil 814 casos acumulados.