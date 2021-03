Transportistas hacen a un lado a Semovi; buscarán negociar con Finanzas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Movilidad (Semovi) del gobierno capitalino dejó de ser la interlocutora con la organización Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), cuyos líderes se reunirán la próxima semana con las secretarías de Finanzas y gobierno locales para buscar nuevos esquemas de apoyo económico, luego de la negativa que recibieron a subir 2 pesos la tarifa del transporte concesionado.

Tras los bloqueos que realizaron unos 2 mil 500 transportistas la mañana de este miércoles durante más de cuatro horas en 10 puntos fundamentales para la movilidad de la CDMX, sus representantes dijeron que fue el subsecretario de Gobierno, Efraín Morales, quien les propuso hallar la forma de atender su petición de incremento de tarifa con otro tipo de apoyos provistos desde la Secretaría de Finanzas.

Adelantaron que el próximo martes 16 se reunirán con la titular de esta dependencia, Luz Elena González para “encontrar la forma de no interferir con la veda electoral y poder abrir un canal para liberarles apoyos”. No obstante, advirtieron que si no llegan a acuerdos, anunciarán nuevas medidas de presión.

Los voceros de la FAT advirtieron que “al parecer el propio secretario de Movilidad, Andrés Lajous, declinó ser interlocutor con los transportistas en este tema de la tarifa, ya que estando en el mismo edificio, dio una rueda de prensa al mismo tiempo que ellos estaban en reunión, y no se dignó aparecer para atender este asunto, que no es cosa menor porque afecta a concesionarios y ciudadanía, como lo hace de manera constante que manda a sus colaboradores a las mesas de trabajo”.

De acuerdo con los transportistas, entre las propuestas que podrían negociar con las secretarías de Gobierno y de Finanzas la próxima semana se contarían un nuevo subsidio al combustible como el del 2020, la condonación de pagos de derechos como uso de los CETRAM’s, revista y otros.

No obstante, aclararon que ello no dejaría resuelta la demanda de aumento a la tarifa, “que no es un capricho, sino una necesidad”.