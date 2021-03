AMLO llama "supremo poder conservador" al INE por cancelar candidaturas de Salgado y Morón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra el Instituto Nacional Electoral (INE) después de tumbar las candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán a los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, respectivamente, por incumplir la ley al no reportar al organismo los gastos de sus precampañas.

Desde el púlpito presidencial, López Obrador llamó ahora al INE “supremo poder conservador” por su proceder de ayer de rasurar a Morena con más de medio centenar de candidaturas a puestos de elección popular.

“Sí es extraño porque antes no lo hacían y ahora están convertidos en el supremo poder conservador. Ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así. A lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí se aplican”, afirmó.