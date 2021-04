YouTuber de 87 años recibe ayuda para monetizar su canal y "vivir de eso los días que me faltan"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En dos días, la señora Ninfa, de 87 años, quien el 10 de abril publicó un video para pedir a los internautas que se suscriban a su canal de YouTube “Cocinando con Ninfa” para monetizarlo y poder sobrevivir, se volvió tendencia en esa red social en México, Chile, Colombia y Guatemala.

“Hola mi gente, ¿cómo están? Muchísimas gracias por todo ese apoyo que me están dando, de verdad jamás pensé llegar tan lejos”, señaló junto a un emoji llorando.

Un día antes, denunció la creación de cuentas falsas para aprovecharse de la situación.

“Mi gente tengo un aviso muy importante que darles. Como ustedes saben mi canal se volvió viral y recibí muchas muestras de apoyo, que de verdad se los agradezco. Sin embargo, muchas personas aprovecharon el momento y comenzaron a crear cuentas falsas haciéndose pasar por mí y ‘resubiendo’ mis videos que con tanto esfuerzo hice. No es justo que se aprovechen de esto mi gente. Así que, por favor, si está en sus manos, sería de mucha ayuda que reportaran esas cuentas falsas, yo sé que tengo su apoyo. Aquí está mi canal real: https://youtube.com/channel/UCVg9Xp20zftP_Y7Jp9zH6QQ

El 13 de abril, día de su cumpleaños, celebró que también cumplió su primer año en YouTube. Se dijo muy feliz de haber llegado a este momento y agradeció las muestras de apoyo de la gente, pues su canal tiene, hasta este viernes por la tarde, 697 mil suscriptores.

Su nieta es quien la apoya en la grabación de los videos.

¿Qué le pasó a Ninfa?

El 10 de abril subió un video de 5:30 minutos, que también compartió en su cuenta de Facebook, donde pedía ayuda a los internautas para que se suscribieran a su canal porque no trabaja y “no porque sea huevona”, sino porque ya no puede, confesó.

“El video de hoy será un poco diferente porque esta vez no voy a prepararles cosas de comida. El día de hoy les voy a comunicar algo, lo que voy a necesitar de su ayuda”, solicitó en el video de 5:30 minutos que, hasta el mediodía de este viernes 16 de abril tenía un millón 283 mil 619 visualizaciones.

La señora contó que es de Guerrero y en agosto de 2019 abrió su canal en YouTube, pensando en subir videos en los que comparte las recetas de comida tradicional guerrerense, pero no pudo por falta de recursos como una cámara o un celular para grabar y una computadora para editar.

“Fue por eso por lo que, hasta el 13 de abril de 2020 subí el primer video a mi canal. Hace un año cuando pude tener un celular para que me grabaran y yo me puse muy feliz por eso. Me miraba mucha gente. En poco tiempo llegué a 100 suscriptores”, señaló.

En septiembre de 2020, algunos de sus videos tenían más de 2 mil vistas y gracias a la gente pudo llegar, en octubre de ese mismo año, a 4 mil suscriptores.

“Y, con eso, yo pensaba que iba alcanzar, con las 4 mil horas de reproducción y no fue así porque a principio de diciembre, más o menos por ahí, las vistas comenzaron a bajar mucho y desde enero de este 2021 hasta ahorita mis videos ya no alcanzan ni las 300 vistas”, contó.

Por eso, confió en contar con el apoyo de la gente –dijo señalando con el dedo índice a la cámara–, para que eso cambie.

“Es por eso por lo que no me pongo tan triste, porque sé que ustedes me van a ayudar a que podamos llegar a las 4 mil horas de reproducción antes del 13 de abril de 2021. Ese día cumplo un año más haciendo videos. Hasta el momento, tengo 4 mil 577 suscriptores y 698 horas de reproducción, que son las horas que han visto mis videos. Para unos puede ser poco, pero para mí está muy bien”.

Además, solicitó que, además de reproducir sus videos, los compartan con sus amigos y familiares para que puedan verla preparar sus comidas y juntos, antes del 13 de abril, alcancen las 4 mil horas de reproducción.

“Y así poder cumplir mis sueños. Y algún día poder monetizar y quizá vivir de eso los días que me faltan. Como ustedes saben, yo soy una persona mayor y pobre, que ya no puede trabajar, pero sí puedo compartirles mis recetas sencillitas que sé, con mucho cariño, para toda la gente”.

De cualquier manera, aseguró que es feliz haciendo las recetas, pero, añadió: “una ayudita no estaría mal, porque yo ya no me puedo ganar ni un peso en otra cosa. No puedo ya, no porque sea huevona, es porque ya no puedo”.

Y esto, además, es para ella un trabajo porque de lo poco que tiene se pone a cocinar y a enseñarle a la gente “cómo se hace lo de Guerrero. Me gusta hacer feliz a las personas y es lo que puedo hacer. Nomás y ya”.

“Bueno, mi gente, esto es todo. Sigan esperando mis comidas. Muchas gracias por el apoyo que me han dado, por suscribirse en mi canal, por ver mis videos, por comentarme cosas bonitas, la verdad se los agradezco. Muchas gracias a todos. Hasta luego, que estén bien, son mis mejores deseos, y espero que no se olviden de mí”, añadió.