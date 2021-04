Revelan audio en el que diputado de Morena acusado de abusar de un menor pide "no lo destruyan"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La situación del diputado federal morenista Saúl Huerta podría complicarse legalmente, luego de la difusión de dos audios, uno de la presunta víctima, en el que no deja duda de que el legislador pretendía abusar sexualmente de él y, el otro, el de madre del adolescente en el que Huerta busca llegar a un arreglo económico a cambio de que no lo “destruya”.

En sus espacios de noticias de Grupo Imagen y de Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva difundió parte de la entrevista que la periodista Yohali Reséndiz tuvo con el joven que acompañaba al diputado federal la madrugada del 21 de abril en un hotel de la colonia Juárez de esta capital.

Según la víctima, el diputado Huerta le ofreció un refresco con un sabor amargo que después de varios minutos hizo que se sintiera mal.

“Compró un refresco, me lo dio y sabía amargo. Entré al hotel. Me dijo que iba a rentar dos habitaciones. Llega y renta una habitación con una cama. Me sentía muy mareado, no podía caminar bien, me dolían las piernas. Llegué a la habitación, me acosté, ya no podía, estaba mal. Me acuesto y él se va al baño. Sale totalmente desnudo, intentó pararme para arrimarme, pero ya no podía. Me bajó mi pantalón hasta las rodillas, tomó mi mano y la ponía en su pene, y él hacía movimientos de arriba para abajo con mi pene”, refirió.