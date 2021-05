Proyecto del NAIM que se construía en Texcoco gana premio de arquitectura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se construía en Texcoco, Estado de México, elaborado por el equipo que lideraban Fernando Romero y Norman Foster, ganó el Global Architecture & Design Awards (GADA) 2021 entregado por Rethinking The Future.

“El objetivo era revolucionar el diseño de los aeropuertos y la experiencia de viajar, creando un edificio e infraestructura que no solo funcionara durante el siglo XXI, sino que también se manifestara en un ícono para el país de México durante el resto del tiempo”, indicó en su página web.

“En la primavera de 2014, el gobierno federal de México lanzó un concurso internacional invitando para el desarrollo de infraestructura más grande de América Latina bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto”, añadió.

El nombre del proyecto fue: Aeropuerto Internacional de México, y del estudio: FR-EE (Fernando Romero Enterprise), mientras que el diseño estuvo a cargo del Equipo FR-EE en colaboración con Foster + Partners.

“El área era de 846 mil metros2/9, 106, 259 ft2. Año: 2014-2020. Ubicación: Ciudad de México. Consultores: Consultores aeroportuarios de los Países Bajos. Créditos fotográficos: Imágenes de FR-EE y Foster + Partners”, apuntó Rethinking The Future.

Esta colaboración aportó el conocimiento y la experiencia global de la firma británica Foster + Partners, fundada por el arquitecto ganador del Premio Pritzker Lord Foster, junto con la firma mexicana y estadunidense FR-EE, fundada por el arquitecto internacional Fernando Romero (FAIA).

Además, el equipo trabajó en estrecha colaboración con Netherlands Airport Consultants BV (NACO), la principal empresa de planificación de aeropuertos del mundo, con experiencia en más de 500 aeropuertos internacionales.

¿Por qué la premiación?

Por los colores intensos, característicos de la cultura mexicana, que se filtran en los componentes funcionales de la membrana inteligente de la piel/fachada del edificio. El símbolo mesoamericano del sol se evoca dentro de la sala central abovedada luminosa.

“Desde la vista inicial desde el cielo y el automóvil, hasta el impresionante momento de entrar, la arquitectura une el cuerpo y el espíritu, la Ciudad de México y los viajes, la tecnología y la historia en una estructura liviana unificada que evoca la emoción al viajar”, puntualizó Rethinking The Future.

“La estructura está compuesta de materiales ligeros locales y está sistematizada para un período de construcción de 4 años, además de ser ideal para que las condiciones del suelo minimicen el impacto ambiental”, pero “sobre todo, su objetivo es proporcionar una experiencia hermosa, edificante y memorable para personas de todo el mundo.”

Los dineros gastados por Peña en promoción

En tres años, de 2015 a 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 102 millones 103 mil 940 pesos en cuatro campañas de promoción del NAIM, cancelado en noviembre de 2018. Los recursos salieron de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). Participaban 321 empresas y su costo se proyectó en 13 mil 300 millones de dólares.

Ese año, con la campaña “Aeropuerto”, Televisa recibió 8 millones 500 mil pesos y TV Azteca 6 millones 85 mil 340 pesos. En prensa, Excélsior obtuvo 1 millón 500 mil pesos y El Universal 1 millón 30 mil pesos. La compañía 5M2, dueña de los espacios publicitarios del Metrobús, Mexibús y Tren Ligero, recibió 800 mil pesos, publicó Animal Político el 2 de enero de 2019.

El costo de la cancelación del NAIM

Aunque al principio la Auditoría Superior de la Federación (ASF) calculó que la suspensión del proyecto costó más de 332 mil millones de pesos, al final, con los reportes del GACM que hizo llegar a la SCT, se rectificó que el costo real de cancelarlo fue de 113 mil 327 millones de pesos.

¿Qué es el Rethinking The Future?

Es un programa anual de premios de arquitectura que tiene como objetivo identificar y promover trabajos destacados en el campo de la arquitectura y el diseño en todo el mundo. Este 2021 celebra su noveno año con los premios Rethinking The Future.

Los anteriores ganadores de los premios fueron Bjarke Ingels Group & Dialog, Perkins Eastman, Page, RTKL, AHR, Aecom, Henning Larsen, CAZA, DLR Group, Behnisch Architekten, UNstudio, HOK, Gensler, KHA, LMN Architects, LAN Architecture, WOW Architects, EYP Inc., Line and Space LLC, IDOM UK Ltd, Christopher Charles Benninger Architects y BIOME.

“Entre muchos premios de arquitectura y concursos de diseño, los premios Rethinking The Future son uno de los premios internacionales más reconocidos en el campo de la arquitectura y el diseño. Ganar un premio RTF valida su trabajo superior y brinda a sus clientes y prospectos la confianza que necesitan para invertir en sus servicios. Y, lo que, es más, lo coloca en la clase de los arquitectos galardonados internacionalmente”.