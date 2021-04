AMLO desliza montaje en el caso de vacunación falsa y pide se investigue

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se investigue el caso del error en la vacunación de un adulto mayor en la Ciudad de México para esclarecer el hecho y determinar que no haya sido “un montaje” en medios de comunicación con el propósito de afectar a su gobierno.

En la conferencia mañanera, el mandatario pidió que se difundiera el video exhibido en redes sociales y lamentó que la noticia que se publicó en medios de comunicación se enfocó en destacar el error y no aclaró que después se aplicó correctamente la vacuna al adulto mayor.

Y al referirse a la posibilidad de un montaje, dijo:

“Lo que hay que ver es si no fue montado, porque son capaces de todo, no se usted, pero yo conozco un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes, entonces me llamó la atención, no les tengo confianza”.