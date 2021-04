AMLO dice que tiene suficientes anticuerpos y no se vacunará por el momento

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no se aplicará la vacuna contra el covid 19 como se tenía previsto para esta semana porque un informe médico concluyó que tiene “suficientes anticuerpos” y “no es indispensable”.

“Consulté con los médicos, al principio dos de ellos me habían dicho que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros, los que me atendieron directamente, y ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable por ahora que me vacunen”, señaló afirmó.