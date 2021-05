INE multa a candidata de Morena en SLP por no informar gastos de precampaña, pero no la baja

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con una multa de 434 mil 400 pesos a Mónica Rangel, candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, por no presentar su informe de gastos de precampaña.

Además, impuso al partido político una sanción de 5 millones 923 mil 788 pesos por esa irregularidad.

Aunque los consejeros reconocieron que Rangel incurrió en la misma falta que los candidatos de Morena en Guerrero y Michoacán, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, respectivamente, argumentaron que se debe anteponer el derecho al sufragio, dado que la elección se realizará en sólo tres semanas.

La consejera Claudia Zavala expuso: “La conducta de la candidata de Morena no fue diferente a la que juzgamos en sesiones pasadas, y nosotros debemos seguir sosteniendo que es una gravedad mayor. No vamos a quitar la candidatura porque vamos a ponderar el derecho del sufragio en su conjunto. A tres semanas de que se lleve la elección no podríamos quitar la candidatura porque sería desproporcionado", recalcó.

En la sesión de hoy, el INE mantuvo la candidatura de Rangel, pero con la orden de que la Unidad Técnica de Fiscalización dé seguimiento a los gastos ejercidos luego del periodo de precampaña, para definir si incurrió en actos anticipados de campaña.

El consejero Ciro Murayama fue quien propuso dar seguimiento a los gastos que realizó la candidata de Morena para "su posterior consideración", lo que fue avalado por la mayoría.

Ángel Ávila, representante del Partido de la revolución Democrática (PRD), criticó al INE por no aplicar el mismo criterio en el caso de San Luis Potosí como lo hizo en Guerrero y Michoacán.

"Si los argumentos son los mismos, como no presentaron un informe de gastos de precampaña, está muy claro que el criterio debe permanecer. No es una buena señal que el INE mida con doble vara este tipo de situaciones. Está claro que hay candidatos que sí cumplimos con la ley, incluso 12 de Morena sí lo presentaron, entonces no es lo correcto, se debe mantener la pérdida de los registros como castigo ejemplar a quien incumple", subrayó.



La multa por 434 mil 400 pesos fue para Mónica Rangel y las precandidatas Paloma Rachel Aguilar Correa y Luz María Lastres Martínez.