Padres de los 43 se plantan en Segob y piden la liberación de normalistas detenidos en Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las imágenes del operativo de la policía del estado de Chiapas para detener a jóvenes normalistas rurales de Mactumactzá el 18 de mayo, removieron el dolor de Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.

“Me puse a pensar que tal vez así los policías persiguieron y agarraron a nuestros muchachos, me dio mucha tristeza y coraje porque no deberían perseguir a los estudiantes de esa manera”, dice la señora Cristina, quien junto con una treintena de padres y madres de los normalistas desaparecidos, instalaron un plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, en el Reloj Chino.

En 2016, recordó, los padres y madres se instalaron en ese mismo espacio en su exigencia de búsqueda y localización de los normalistas desaparecidos, así como para investigar y sancionar a los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes.

En esta ocasión, los padres y madres de los 43 normalistas se instalaron para pedir la liberación incondicional de los normalistas de Mactumactzá, Chiapas, 21 hombres internados en el penal del Amate, y 74 mujeres que siguen su proceso penal en libertad, así como el esclarecimiento de la muerte de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, ubicada en Tételes de Ávila del Castillo, Puebla, el jueves 20.

“No podíamos quedarnos callados después de lo que pasó el 18 de mayo en Chiapas ni por la muerte de los dos muchachos de los Tételes, de Puebla; durante estos años, las normales rurales han sido nuestro brazo derecho, nos han acompañado en nuestra lucha todos estos años”, dijo Cristina Bautista.

Apuntó que la decisión de los familiares de los 43 estudiantes fue permanecer en el plantón frente a la Segob, hasta que los estudiantes de la normal de Mactumactzá sean puestos en libertad sin cargos y que se realicen investigaciones por las muertes de las dos estudiantes de Puebla.

La decisión de participar en el plantón, la tomaron por consenso los padres y madres de los desaparecidos, después de haber realizado una jornada de búsqueda de información en varios municipios del norte del estado de Guerrero.

Los padres y madres caminaron por las calles de Iguala, Tepecoacuilco, Huitzuco, Cocula, entre otras localidades, para preguntar a la población en general, si tienen información de lo que ocurrió con sus hijos.

“Nomás tuvimos tiempo de lavar ropa y de venirnos a la Ciudad de México unos 35 padres, otros se regresaron a sus comunidades porque los van a vacunar o porque se sienten mal de salud.

“Decidimos quedarnos hasta el 27 aquí para realizar nuestra movilización por un mes más de la desaparición de nuestros hijos, y para exigir la liberación de los estudiantes de Mactumactzá y el castigo a los responsables de la muerte de las muchachas de Tételes, hay cámaras en las casetas pueden identificar a quien provocó su muerte”, apuntó Bautista.

Representante de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos ante la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, Cristina Bautista resaltó que la movilización en la que participan no pone en conflicto la relación que tienen los padres y madres de los 43 con el gobierno federal. Padres de normalistas desaparecidos en Iguala, en Segob. Foto: Germán Canseco

“Reconocemos el esfuerzo que hace el gobierno por buscar a nuestros muchachos, por eso nosotros ayudamos con nuestra jornada de búsqueda, preguntando por ellos, buscando información, porque no queremos que pase otro año sin saber de ellos.

“Pero no podemos quedarnos callados cuando vemos que maltratan a los muchachos de la normal de Mactumactzá. El presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha dicho que en su gobierno no hay represión, por eso preguntamos al gobernador Rutilio (Escandón) ¿por qué no le hace caso al presidente?”, apuntó la madre de Benjamín Ascencio Bautista.

Los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, instalaron carpas donde permanecerán hasta que sus demandas sean escuchadas.

Con dos camiones de pasajeros, bloquearon la avenida Bucareli y la calle Atenas, frente a la Secretaría de Gobernación, para evitar el tránsito vehicular y poder realizar actividades culturales y políticas para mantener viva la exigencia de la presentación de los jóvenes desaparecidos, demanda a la que se suma la liberación incondicional de los 95 detenidos en Chiapas, y la investigación de la muerte de las dos estudiantes de la normal rural “Carmen Serdán”, en Puebla. Plantón afuera de Gobernación. Foto: Germán Canseco

Como parte de la LXXX Acción Global por Ayotzinapa y por México, los padres y madres tienen programada una marcha de antorchas este martes, del Plantón a Antimonumento +43, ubicado sobre Reforma esquina con Bucareli; mañana 26 realizarán un volanteo siguiendo la misma ruta de hoy; un mitin en el plantón, actividades que se repetirán el 27.